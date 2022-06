Francisco Mora/Francisco Abreu querem manter liderança do GT-CER | AutoSport

Depois de Valência e Portimão, o Campeonato de Espanha de GT e Resistência (GT-CER) ruma, no próximo fim de semana, à Motorland Aragón, em Alcañiz, um pista que será novidade para Francisco Mora e Francisco Abreu. A dupla do Porsche 991 GT3 Cup quer continuar a brilhar em Espanha.

Líderes isolados do Campeonato de Espanha de GT, Francisco Mora e Francisco Abreu querem dar mais um passo seguro na pelo título do GT-CER, que terá a terceira prova da época, no próximo fim de semana, no complexo da Motorland Aragón. Os campeões nacionais em título de Velocidade têm conseguido colocar o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 na luta pelos primeiros lugar à geral em diferentes tipos de pista, muitas vezes minimizando o maior poderio do Ferrari 458 GT3 e do Mac Car (Ford Mustang) utilizados pela concorrência direta.

“A época tem sido positiva e queremos manter essa tendência na Motorland, uma pista onde curiosamente nunca corri, mas que, entretanto, fui tentando aprender através de vídeos e do simulador. Além disso, o Francisco (Abreu) já correu neste circuito”, apontou Francisco Mora. “Na Motorland vamos fechar a primeira metade do campeonato e é importante manter a nossa liderança, se possível reforçá-la, antes das provas de Resistência, com duas horas. Sabemos que a oposição mais forte deve vir do Ferrari e do Mustang, por isso vamos ver como será o equilíbrio de forças nesta pista”, referiu o pluri-campeão nacional, cujo Porsche é preparado e assistido pela experiente estrutura da Veloso Motorsport.

Todas as corridas do GT-CER podem ser acompanhadas em direto, através do live streaming na página de Facebook da V-LineOrg.