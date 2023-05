Francisco Mora conquista nova pole position na Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Francisco Mora somou mais uma “pole position” na segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, no circuito espanhol de Motorland, em Aragon, batendo Manuel Alves por uma margem de 0.266s. O resultado da segunda sessão de qualificação deixa antever, à semelhança do dia anterior, uma uma corrida bastante animada e de desfecho imprevisível. Pedro Salvador e Vasco Barros largam da segunda fila da grelha, completando o quarteto que no sábado terminou a primeira corrida nas primeiras posições.

Mora foi o primeiro, na sessão de 20 minutos, a colocar-se no “segundo 1”, mas decorrido pouco tempo a figura da jornada anterior, Manuel Alves, confirmava o estatuto de candidato a novo triunfo e seguia as pisadas do seu “mentor”, conseguindo posicionar-se no mesmo segundo e a escassa diferença do homem da “pole”. Pedro Salvador obteve o terceiro melhor registo e Vasco Barros o quarto, ficando os pilotos da classe PROAM agrupados nas primeiras posições.

Apostado em recuperar pontos na tabela classificativa depois da desistência no dia anterior, o jovem José Barros destacou-se na classe AM face a Leandro Martins e a Ian Barret, nomes que deverão reafirmar-se como protagonistas da discussão dos lugares do pódio.

Na classe GD, o líder da tabela classificativa e vencedor da corrida de sábado, Aloísio Monteiro, não deixou créditos por mãos alheias e superiorizou-se aos britânicos Chris Hillaby e Frank Barret, os seus grandes rivais.

Este domingo, a corrida 2 (14:45 de Lisboa) será transmitida em live streaming no Youtube da Porsche Sprint Challenge Ibérica: https://youtube.com/@porschesprintchallengeib-uu5or

Qualificação 2

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PROAM), 2.01.691

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PROAM), 2.01.957

3º, Pedro Salvador (PROAM), 2.02.061

4º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PROAM), 2.03.883

5º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), 2.04.222

6º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), 2.05.105

7º, Ian Barret (AM), 2.05.110

8º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 2.06.115

9º, Aloísio Monteiro (GD), 2.06.247

10º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 2.06.531

11º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), 2.07.088

12º, Nuno Inocêncio (AM), 2.09.128

13º, Tiago Gonçalves (AM), 2.09.542

14º, Frank Barret (GD), 2.09.939

15º, Rui Mirita (Monteiros Competições/GD), 2.10.897

16º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/GD), 2.11.267

17º, Francisca Queiroz (AM), 2.14.739