Francisco Mora com autorização médica para regressar à competição no GT-CER | AutoSport

Francisco Mora, acompanhado por Francisco Abreu, está de regresso às pistas e na luta pelo título do campeonato espanhol GT-CER, que inaugura a fase das corridas de duas horas em Jerez de la Frontera, depois do acidente violento sofrido no Circuito Internacional de Vila Real em julho.

Depois de duas pole positions conquistadas nas ruas de Vila Real quando marcou presença no Campeonato de Portugal de Velocidade, Francisco Mora viria a sofrer um toque que originou um forte despiste no circuito transmontano, sendo evacuado para o hospital. Pouco mais de dois meses depois, o piloto do Porto teve autorização dos médicos que o acompanharam para regressar à competição, este fim de semana, na quarta prova do GT-CER, no famoso Circuito de Jerez de la Frontera. Será a oportunidade ideal para Francisco Mora e Francisco Abreu continuarem a sua temporada de sucesso em Espanha, onde lideram de forma destacada o campeonato dos GT, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup preparado e assistido pela Veloso Motorsport.

“O acidente de Vila Real é passado e o único problema é que não pude fazer preparação no ginásio nos últimos dois meses, portanto a condição física não é a melhor”, afirmou o piloto. “Em Jerez vamos entrar na fase das corridas de Resistência, com duas horas de duração, o que representa um novo desafio para nós, embora estejamos confiantes nas nossas capacidades. Sabemos que o Ferrari 458 GT3 é um carro mais rápido e poderá ter vantagem neste formato, mas o sistema de pontuação do campeonato ajuda a equilibrar esta diferença. Vamos tentar ser consistentes e inteligentes, porque há 48 pontos em disputa nesta prova”, concluiu Francisco Mora.

As provas do GT-CER têm transmissão em direto no canal do Youtube do organizador, a V-Line Org.