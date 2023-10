Francisco Mora capitaliza pole e vence corrida 1 da Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Depois de ter conquistado duas pole position no dia de ontem para ambas as corridas da ronda de Valência da Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), Francisco Mora deu continuidade ao seu desempenho e alcançou a vitória na primeira corrida da sexta e derradeira jornada da competição organizada pela P21 Motorsport.

Francisco Mora bateu Manuel Alves por uma margem de 5.971s, enquanto o piloto espanhol Pablo Silvero triunfou na categoria AM e Miguel Caetano na categoria GD.

A décima corrida da temporada da PSCI e primeira na pista valenciana foi uma repetição das sete anteriores, já que Mora, arrancando do primeiro lugar da grelha de partida esteve sempre na frente do pelotão, secundado por Alves, o seu mais direto rival e, um pouco mais atrás, por Vasco Barros, que fechou o pódio. Com este oitavo triunfo, o piloto da Veloso Motorsport confirmou a vitória final no Grupo 991.2 da PSCI, consolidando a sua liderança na categoria PRO-AM.

Na categoria AM, o estreante Pablo Silvero acabaria, depois da entrada do Safety Car na nona das 17 voltas – Tiago Gonçalves despistou-se e o seu carro teve de ser removido da escapatória – por superar José Barros, mas como o espanhol não está inscrito na PSCI, o primeiro lugar do jovem piloto da Veloso Motorsport permitia-lhe encurtar distâncias em relação a Ricardo Costa. Este último rodou quase sempre na quinta posição (AM), atrás de Barros, Leandro Martins e Jorge Ramirez, mas a uma volta do final acabaria por desistir, devido a problemas mecânicos. Contudo, no final da corrida José Barros caiu para a segunda posição da AM, atrás de Leandro Martins, que acabou como vencedor, ao receber uma penalização de 6 segundos por exceder os limites da pista.

Miguel Caetano, o autor da “pole” na categoria GD, manteve o primeiro lugar na fase inicial da corrida, mas acabaria por não resistir à pressão de Aloísio Monteiro que cortou a linha de chegada em primeiro, mas, entretanto, foi aplicada a este último uma penalização de 25 segundos por ter feito uma ultrapassagem durante o período do Safety Car em pista. Resultado: vitória de Miguel Caetano na corrida e o líder da categoria GD da PSCI descia, assim, para a quarta posição. Rui Miritta subiu ao segundo lugar do pódio e, mais importante ainda, venceu a corrida do Grupo 991.1, o que lhe permitiu, até porque o anterior líder Tiago Gonçalves desistiu na sexta volta, ascender à liderança.

Classificação Corrida 1 (oficiosa):

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PRO-AM), 29.49.613

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PRO-AM), a 5.971

3º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PRO-AM), a 9.409

4º, Pablo Silvero (Escuderia Faraón/AM), a 14.379

5º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), a 19.793

6º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), a 20.925

7º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), a 23.555

8º Miguel Caetano (Veloso Motorsport/GD), a 34.726

9º, Rui Miritta (Monteiros Competições/GD), a 40.728

10º, Nuno Inocêncio (AM), a 43.606

11º, Jorge Brioso (AM), a 44.960

12º, Luís Barros (LOB Motorsport/GD), a 53.490

13º, Aloísio Monteiro (GD), a 58.831

14º, Francisca Queiroz (AM), a 1.12.299

15º, Manuel Chinchilla (Racar Motorsport/GD), a 1.39.104

16º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), a 5.25.683

Volta mais rápida: Francisco Mora, com 1.35.592

A segunda corrida, no circuito de Valência, da Porsche Sprint Challenge Ibérica realiza-se às 13h45

Foto: NunOrganistA