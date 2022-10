Francisco Abreu e Francisco Mora são campeões de Espanha de GT | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu venceram as duas corridas da penúltima jornada do Campeonato de Espanha de GT, no Circuito de Navarra, conquistando ainda o título espanhol, ao volante do Porsche 911 GT3 Cup. No caso de Francisco Abreu, conquistou o primeiro título internacional de um madeirense em termos de desporto automóvel.

Chegando a Navarra com a possibilidade matemática de garantir antecipadamente o título, Mora e Abreu conquistaram a pontuação máxima que podiam obter na pista espanhola, somando as duas pole-positions, duas voltas mais rápidas e, no final, duas vitórias à geral, com uma vantagem confortável sobre os seus principais adversários.

Para Mora, o fim de semana “foi perfeito. Cumprimos o nosso objetivo de sermos campeões, correu exatamente como queríamos. A primeira corrida foi excelente, tivemos sorte já que o nosso principal adversário não conseguiu chegar ao segundo lugar na primeira corrida, enquanto na segunda teve problema, o que nos permitiu garantir antecipadamente o título”.

Emocionado, Francisco Abreu não esqueceu o seu grande amigo Pedro Paixão: Foi um excelente fim-de-semana! Começou muito bom com as pole position para as duas corridas e o bom momento prolongou-se no dia de hoje [domingo] com duas vitórias na classe e à geral, que nos ofereceram o título espanhol de GT. É uma alegria imensa juntar mais este título ao meu palmarés. Está aqui o primeiro título internacional de um madeirense no desporto automóvel! Foi uma temporada longa e dura, mas sabia que ao entrar neste projeto com o Francisco Mora havia condições para chegar à vitória. Assim aconteceu e como já disse, este é um título importante que dedico ao meu querido amigo Pedro Paixão. A felicidade de ter conquistado este troféu não preenche, totalmente, o vazio que o seu desaparecimento deixou.”

Ainda falta uma jornada para o final do campeonato, em Barcelona, mas, com o título no bolso, Francisco Mora admite que “é altura de começar a pensar no próximo ano, ainda que não tenha planos específicos para a temporada de 2023”.

A próxima jornada do Campeonato de Espanha de GT realizar-se-á no circuito de Barcelona nos dias 26 e 27 de novembro e será uma corrida de formato Endurance com duas horas (+1 volta) de duração.