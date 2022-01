FRAC: Halo volta a salvar o dia | AutoSport

A última corrida do fim de semana, no circuito de Yas Marina, da Formula Regional Asian Championship teve um arranque assustador, com um carro a ficar parado no começo da corrida. Salih Yoluc, que ficou parado na grelha, Amna Al Qubaisi e o ex-piloto de e-sports Cem Bolukbasi, que começa agora a competir nas pistas, foram os pilotos envolvidos no violento acidente, felizmente sem consequências de maior. Frescas na memória estão as imagens do acidente de F2 em Abu Dhabi que envolveu Theo Pourchaire e Enzo Fittipaldi.

No incidente de hoje, apesar da violência e do aparato, apenas há a destacar o Halo que voltou a ser vital para que todos regressassem às boxes sem problemas. Mais uma vez fica provada a utilidade deste dispositivo.