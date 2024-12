FPAK Júnior Team: João Oliveira foi o vencedor

o somar quatro vitórias nas oito corridas das quatro jornadas (Jerez, Estoril 1, Algarve e Estoril 2) do FPAK Júnior Team de Velocidade de 2024 (FJTV), João Oliveira sagrou-se vencedor, este último fim de semana, no Autódromo do Estoril, da competição organizada pela FPAK para promover a ascensão de jovens pilotos oriundos do karting ao patamar seguinte do desporto automóvel em circuitos.

Com apenas 17 anos e oito épocas nos karts, o jovem natural de Leiria não passou despercebido aos comandos do Ginetta G40, naquela que foi a sua primeira experiência nos automóveis e na derradeira jornada festejou a conquista do primeiro lugar. “A ideia de me candidatar ao FJTV surgiu em 2023, mas como já tinha tudo programado para fazer mais uma época de karting e para não estar em duas competições em simultâneo, depois decidi concretizá-la apenas este ano. Sempre considerei que seria uma boa oportunidade, caso fosse selecionado, de entrar no mundo automóvel de competição para iniciar a minha aprendizagem”, conta este estudante de ciências e tecnologias que faz planos para abraçar uma carreira profissional na engenharia automóvel.

– Alguma vez lhe passou pela cabeça que poderia vencer no ano de estreia?

“Sinceramente, não tinha expetativas. O meu objetivo, quando fui selecionado, passou a ser aprender o máximo e recolher o maior volume de informação possível, muito embora eu já tivesse conseguido bons resultados no karting. Quando vi os nomes dos inscritos, o que mais me chamou a atenção foi o do Rodrigo Ferreira. Embora não tivesse competido comigo nos karts, ele apresentava bons resultados nessa modalidade, sendo que os restantes elementos do FPAK Júnior Team já tinham competido antes nos automóveis”.

– A época começou bem para o João Oliveira…

“Sim, iniciei a época fazendo dupla com o Rodrigo Ferreira e até conseguimos destacar-nos dos adversários, demonstrando uma boa adaptação ao Ginetta G40. Depois fui evoluindo de forma positiva ao longo do ano”.

– Afinal, depois constatou que poderia discutir o primeiro lugar final…

“Após a jornada de Portimão, quando restava apenas uma para o final da época, eu e o Rodrigo estávamos com o mesmo número de pontos, ficando com a certeza de que ia ser uma luta renhida e difícil na última jornada, no Estoril. Contudo, o facto de ele não ter conseguido concluir a primeira corrida facilitou a conquista do meu objetivo”.

– Nessa jornada do tudo ou nada, no Estoril, o que estava na cabeça do João Oliveira?

“O que me preocupava mais não era tanto averbar o melhor tempo na qualificação para ficar com a ‘pole’, mas sim ter um ritmo constante que me permitisse vencer as duas corridas. O meu foco era esse, até porque se a qualificação atribui apenas um ponto, a maior diferença de pontos era ditada pela classificação final. Portanto, quanto mais acima, melhor…”

– Qual é a sensação de vencer o FPAK Júnior Team de Velocidade?

“Sinto orgulho e uma imensa felicidade, fiquei sem palavras…”

– E agora, quais são os planos para o futuro, em termos de continuidade da carreira?

“De momento ainda não tenho planos, mas, se fosse possível, quanto a mim a melhor das opções seria correr na categoria GT4. Tive oportunidade de verificar que o nível competitivo é muito elevado e isso era excelente para eu evoluir como piloto. Vou tentar conseguir os apoios necessários na expetativa de poder concretizar esse objetivo em 2025”.