FPAK Júnior Team: Candidaturas para a Velocidade agora mais abrangentes | AutoSport

Depois da iniciativa de sucesso nos ralis, a FPAK vai alargar o seu projeto Júnior Team à velocidade. Abre-se assim mais uma porta para jovens pilotos que pretendam mostrar-se na velocidade nacional.

Na sequência do Comunicado 04/2023 relativo ao FPAK Júnior Team no Campeonato de Portugal de Velocidade e do forte interesse demonstrado por diversos pilotos, entendeu a FPAK ser mais abrangente nos requisitos para que outros pilotos de outras modalidades se possam candidatar, sendo que caberá à FPAK, após análise das candidaturas, a decisão de escolha.

Assim, para os 3 Ginetta G40 GT5 serão selecionados seis pilotos, dois por carro que irão disputar três provas do Campeonato conforme calendário abaixo:

– 6 e 7 de maio – Algarve

– 11 e 12 de junho – Jarama

– 25 e 26 de novembro – Estoril

O programa do fim-de-semana prevê:

– 2 Treinos Livres de 40 minutos cada;

– 2 Treinos Cronometrados de 15 minutos cada;

– 2 Corridas de 45 minutos cada

A cargo dos pilotos ficará o custo dos pneus e seguro, num total de 1.750€ + IVA por piloto, por prova. Desta forma, a FPAK reviu o processo de candidatura, sendo definidos os seguintes critérios de elegibilidade e de prioridade para todos os pilotos detentores de licença desportiva FPAK:

– Pilotos (masculinos ou femininos) com idade mínima de 16 anos e máxima de 25 em 2023;

– Pilotos oriundos de todas as modalidades de automobilismo e karting;

– Preferência a uma equipa feminina;

– Currículo Desportivo (Análise dos últimos três anos de competição):

– Obrigatoriedade de participação nas três jornadas acima mencionadas;

– Obrigatoriedade de pagamento no ato da divulgação por parte dos pilotos selecionados, o custo dos pneus e seguro para as 3 provas (5.250€ + IVA);

– Não são consideradas candidaturas de pilotos que já tenham tido Licenças Internacionais de Automobilismo ou que tenham disputado provas FIA ou Internacionais de Automobilismo.

– A FPAK reserva-se o direito de selecionar os pilotos que entender serem mais ajustados para o projeto de acordo com a perspetiva de evolução, comunicação e ética no desporto.

O prazo de candidatura mantém-se inalterado até ao dia 31 de março 2023. Os pilotos que já efetuaram a sua candidatura já se encontram inseridos no processo de seleção.