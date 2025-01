FPAK: Impacto mediático de 170 milhões de euros em 2024

Os ralis foram, de longe, a modalidade com mais impacto mediático, com mais de 100 milhões, seguindo-se o TT com mais de 15 milhões e a Velocidade a fechar o top 3 com pouco mais de 13 milhões. A montanha (9.8 milhões) e o Karting (9.7 milhões) fecharam o top 5.

Segundo dados da Cision, líder em análise de media, o impacto mediático de 2023 foi um recorde de 106,3 milhões de euros, refletindo a exposição de 10 modalidades, como Ralis, Todo-o-terreno e Karting, em televisão, rádio, imprensa escrita e sites de informação. A divulgação eficaz é apontada como fundamental para o crescimento do desporto automóvel no país.

O impacto mediático do automobilismo e karting em Portugal cresceu significativamente, atingindo 170 milhões de euros em 2024, comparados aos 106 milhões de 2023. Este aumento deve-se a uma maior aposta na comunicação e divulgação por parte de todos os intervenientes do desporto, incluindo a FPAK, que tem contribuído para a notoriedade e atração de público e novos praticantes.

