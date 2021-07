Fotogaleria: Estivemos no Motor & Sport Institute | AutoSport

O AutoSport esteve no lançamento do Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, uma cerimónia que teve como palco o Motor & Sport Institute, em Madrid.

A infraestrutura foi criada por Teo Martin e é um dos centros tecnológicos de ponta da Europa, servindo de centro de treino para pilotos, universidade para jovens estudantes em engenharia mecânica, e sede da Teo Martín Motorsport, equipa de competição.

Neste espaço encontramos tudo o que é necessário para ter sucesso no desporto automóvel. Desde banco de testes até autoclave, essencial para construir peças em fibra de carbono, passando também por um simulador de topo, ginásio com maquinaria específica, este é um espaço fantástico onde podemos encontrar todas as ferramentas para chegar ao topo da competição automóvel. Aqui estudam alunos da Universidad Francisco de Vitoria onde, onde além da vertente teórica, há também uma forte componente prática na formação de jovens que todos os dias lidam de perto com as necessidades de uma equipa de competição.

É também um local onde podemos ver muita história, com uma coleção de carros de competição que deixará a babar qualquer fã de corridas. Um espaço fantástico que merece uma visita.