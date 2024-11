Takuma Sato e a nova Taça do Mundo Formula Regional de Macau: “momento importante para qualquer jovem piloto”

Os pais-ex-pilotos são uma caraterística comum nos paddocks dos desportos motorizados juniores em todo o mundo, mas quando se trata do Grande Prémio de Macau, são poucos os que se podem oferecer para dar os seus conselhos à geração seguinte.

Em 2024, Rintaro Sato fez parte de um forte grupo de pilotos juniores que disputaram a Taça do Mundo FIA Formula Regional pela primeira vez e o seu pai esteve presente ao longo do fim de semana para apoiar a subida do filho ao nível da Taça do Mundo.

Tendo ele próprio vencido esta corrida especial com 24 anos em 2001, Takuma Sato, duas vezes vencedor da Indy500 e antiga estrela da F1, é um grande fã da nova Taça do Mundo FIA FR para 2024, que junta pilotos e equipas das várias séries de Fórmula Regional existentes em todo o mundo para um confronto único de fim de época: “Penso que, obviamente, hoje em dia talvez tenhamos filosofias diferentes [no que diz respeito à progressão dos jovens pilotos]”, diz Sato, “mas continuo a pensar que agora, o Grande Prémio de Macau, é um momento importante para qualquer jovem piloto. Chegar aqui, correr entre os melhores do mundo – todos eles querem ir para a Fórmula 1 – é realmente a primeira prova da incrível pressão sobre os nossos ombros, e queremos sair-nos bem.

“Penso que é importante para Macau ser a melhor referência para todos os jovens pilotos que queiram passar para a Fórmula 3, que é uma série internacional muito profissional. É claro que, no meu tempo, havia campeonatos de Fórmula 3 alemães, franceses, italianos, britânicos e japoneses e, entre eles, apenas os cinco primeiros eram convidados para o Masters em Zandvoort e para o Grande Prémio de Macau.

Hoje em dia, a Fórmula 3 é um puro patamar de acesso à Fórmula 2 e à Fórmula 1 da FIA, que é exatamente como funciona.

“A Fórmula Regional é uma grande categoria, mas não é um nível de entrada. Passar da Fórmula 4 para a Fórmula 3 é um grande salto e preenche esta lacuna na perfeição. Tecnicamente não é muito sofisticada, tem mais a ver com o piloto do que com o carro, e o facto de Macau ser uma Taça do Mundo faz com que se destaque no atual formato das corridas de juniores.”

É difícil encontrar um piloto que tenha corrido no Circuito da Guia, com 6,12 km, que não tenha algo de positivo a dizer sobre a pista, e Sato não é exceção, acrescentando: “A pista é obviamente incrivelmente desafiante, é preciso provar que não só se é rápido, mas que se consegue gerir um fim de semana, e todas as outras coisas que são necessárias para se ser um dos melhores do mundo.

Este é o local perfeito para o fazer e, obviamente, a história também o diz – começando com Ayrton Senna, passando por Michael Schumacher e Mika Häkkinen nos anos 90, ainda me lembro de ser um grande fã e de sonhar que um dia queria correr em Macau!”

É uma história que é bem recordada em Macau, com o carro vencedor da corrida de Sato agora em exposição no Museu do Grande Prémio de Macau, que fica a uma curta distância a pé do famoso paddock. “Estou incrivelmente orgulhoso por fazer parte da história – visitei o Museu, é realmente impressionante, e gostaria de agradecer a todos os que apoiam este evento”, acrescentou Sato.

FOTO FIA