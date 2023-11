Taça do Mundo FIA de F3, Macau: Luke Browning vence corrida de qualificação | AutoSport

Luke Browning venceu a corrida de qualificação no Circuito da Guia numa luta entre estreantes em Macau. Partindo da pole position, o piloto da Hitech-Pulse Eight fez o arranque perfeito para liderar na primeira curva. Mas Gabriele Minì, que alinhou ao lado do britânico na grelha de 26 carros, passou para a frente por meio carro na curva Mandarin Oriental. Browning não se deixou ficar para trás e voltou à liderança na aproximação à apertada curva à direita de Lisboa, passando a deter a vantagem até ao final da prova. O seu companheiro de equipa, Alex Dunne, terminou em segundo, com Minì a fechar o pódio em terceiro para a SJM Theodore Prema Racing Team.

A corrida estava na segunda volta quando Ugo Ugochukwu tentou passar o duplo vencedor de Macau, Dan Ticktum, na travagem para Lisboa. Mas o norte-americano e o britânico colidiram e ambos os carros acabaram nas barreiras de pneus do lado de fora da curva. Isto levou a um período atrás do safety car, recomeçando a corrida na quinta volta e, enquanto Minì tentava ultrapassar Browning por fora em Lisboa, Alex Dunne arrancou o segundo lugar ao seu adversário italiano.

Dino Beganovic ficou em quarto lugar, atrás do seu companheiro de equipa Minì, enquanto Dennis Hauger e Mari Boya terminara em quinto e sexto, respetivamente, para a MP Motorsport, que venceu a última edição da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 em 2019. Paul Aron terminou em sétimo, Pepe Martí em oitavo e Isack Hadjar e Zane Maloney completaram o top 10.

A corrida da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 de domingo, que também premeia o título do 70º Grande Prémio de Macau, realiza-se às 7:30h em Portugal continental (15:30h locais), com cobertura em direto no canal YouTube da FIA e com a grelha a ordenar-se conforme a classificação da corrida de qualificação.

Foto: FIA