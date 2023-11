Taça do Mundo FIA de F3, Macau: Luke Browning de fio a pavio | AutoSport

Na sua primeira presença no Circuito da Guia para o Grande Prémio de Macau, Luke Browning triunfou na corrida que decidia o vencedor da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3, liderando o pelotão desde a largada até à última passagem pela linha de meta.

Com esta vitória o jovem piloto britânico junta-se a uma lista ilustre de antigos vencedores, que inclui Ayrton Senna, Michael Schumacher ou António Félix da Costa.

Dennis Hauger, o campeão do Campeonato FIA de Fórmula 3 na temporada de 2021, terminou no segundo lugar com Gabriele Minì a fechar os lugares do pódio.

Browning foi o piloto mais rápido na qualificação e deu um passo importante para a conquista da Taça do Mundo com o triunfo na corrida de qualificação de ontem.

Depois de ter tido um arranque perfeito, deixando os outros 25 adversários da grelha de partida para trás, Browning teve de gerir ainda dois períodos de Safety Car Virtual. Tinha uma vantagem de 2,240s quando a corrida foi interrompida na nona volta, após um forte acidente de Paul Aron, que bateu com violência nas proteções do traçado, com danos extensos no seu monolugar e ainda um princípio de incêndio.

Quando a corrida foi retomada atrás do safety car, após uma longa limpeza da pista e reparações das barreiras, Hauger passou de terceiro para estar lado a lado com Browning na curva Mandarim Oriental. O piloto norueguês da MP Motorsport chegou a estar por pouco tempo a meio carro de Browning antes de ter de ceder a posição na travagem para Lisboa. Enquanto Hauger se colocava à frente do italiano Minì, o líder da classificação tentou aumentar a sua vantagem, quando faltavam apenas algumas voltas para o final.

Mas quando Nikola Tsolov se despistou, o safety car regressou à pista para as restantes voltas, antes do pelotão ver bandeira verde para as derradeiras curvas até à bandeira axadrezada. A margem de vitória de Browning foi reduzida a escassos 0,347s como resultado do período de SC, mas a vitória foi do piloto da Williams Driver Academy.

“Não há palavras para descrever esta vitória”, disse Browning depois. “O nível aqui, estes pilotos incríveis, estou muito grato. Obrigado à organização, à FIA, à Fórmula 3. Para um jovem a conduzir carros rápidos, é um sonho tornado realidade. Quantos reinícios, quantas vezes? Eu estava a suar. Tinha as quatro rodas a bloquear ao lado do Dennis. Era apertado. Mas é, sem dúvida, um dos maiores feitos da minha carreira. Como a maioria dos pilotos, tenho sorte de estar aqui. Cada vez que entro no carro, fico a beliscar-me”.

Hauger, que largou em quinto, alcançou o terceiro lugar de Paul Aron numa bela manobra no cone de aspiração até à curva Lisboa na quinta volta, antes de assumir o segundo lugar no final da corrida. Aron, no entanto, perdeu mais um lugar para Mari Boya na sexta volta e estava a lutar pelo quinto lugar com Pepe Martí quando teve o forte acidente na passagem na curva 12, que resultou na paragem com bandeira vermelha. Apesar de o seu carro ter sofrido danos extensos, o estónio recebeu luz verde após os exames médicos.

Mari Boya fez com que dois carros da MP Motorsport ficassem entre os quatro primeiros lugares, com Martì a cruzar a linha de meta na quinta posição, à frente de Richard Verschoor. Isack Hadjar, Zane Maloney e Oliver Goethe foram os próximos a receber a bandeira axadrezada, enquanto Laurens van Hoepen negou a Sophia Flörsch o top 10 que ela tinha almejado antes da corrida.

Charlie Wurz, que subiu ao sexto lugar a partir do 11º da grelha, abandonou depois de ter sofrido danos na sequência do acidente de Aron. Sebastiàn Montoya também não terminou a corrida.

