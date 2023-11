Taça do Mundo FIA de F3, Macau: Gabriele Minì foi o mais rápido na Qualificação 1 | AutoSport

Gabriele Minì (SJM Theodore Prema Racing Team) alcançou tempo mais rápido da Qualificação 1 da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 de 2023, estando em muito bom nível nas ruas de Macau, alcançando desta forma a pole position provisória. O jovem piloto italiano, completou a sua volta mais rápida com o registo de 2:05,521s, havendo ainda a segunda sessão de qualificação na sexta-feira, altura em que os tempos por volta tradicionalmente melhoram, antes da Corrida de Qualificação no sábado, que acabará por decidir a grelha para o evento principal daqui a três dias, onde se atribui o título do 70º Grande Prémio de Macau. No entanto, Minì também foi o mais rápido no Treino Livre 1, reforçando a sua candidatura a um bom resultado no final do fim de semana.

“Não foi fácil com as bandeiras vermelhas e não foi fácil fazer uma volta quando era importante”, disse Minì. “Além disso, com as voltas que fizemos, a performance dos pneus estava a piorar cada vez mais. Mas na última volta, surpreendentemente para mim, consegui melhorar o meu tempo em quase um segundo, o que foi muito bom. Vamos tentar fazer a mesma coisa amanhã [hoje]”.

Atrás de Minì, Luke Browning (Hitech Pulse-Eight), outro estreante em Macau, percorreu os 6,12 quilómetros do Circuito da Guia em 2:06,018s, apenas 0,497s mais lento que o seu adversário. O sueco Dino Beganovic ( SJM Theodore PREMA Racing), que está a ser orientado pelo vencedor do Grande Prémio de Macau de 1992, Rickard Rydell, foi o terceiro mais rápido, seguido do norueguês Dennis Hauger (MP Motorsport), de Alex Dunne (Hitech Pulse-Eight) e de Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight).

O neozelandês Marcus Armstrong (MP Motorsport)foi o piloto mais rápido com experiência anterior em Macau, no sétimo lugar, enquanto o duas vezes vencedor da Taça do Mundo FIA de Fórmula 3, Dan Ticktum (Rodin Carlin) foi o 10º mais rápido, atrás de Nikola Tsolov (Art Grand Prix) e o mais recente piloto do programa da Red Bull Junior Team, Oliver Goethe (Campos Racing).

Richard Verschoor, que conquistou a vitória na Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 de 2019, na última vez que o evento foi realizado, foi o 11º com o carro da Trident Motorsport.A sessão foi brevemente interrompida após sete minutos, quando Sebastián Montoya (Campos Racing) se despistou em Lisboa. O carro do colombiano sofreu danos e não participou mais na sessão de 40 minutos.

Ugo Ugochukwu (Trident Motorsport)causou a segunda bandeira vermelha quando bloqueou a travagem para a curva Lisboa e foi parar à escapatória, onde o seu carro, gerido pela Trident Motorsport, ficou parado antes de poder continuar.

Zane Maloney (Rodin Carlin) estava fora do top 10 quando parou à saída da curva 16 com danos na frente e na traseira do seu monolugar, depois de um forte impacto com as barreiras no início da volta. O incidente provocou bandeiras vermelhas quando faltavam 10 minutos para o final da sessão. Quando a ação foi retomada, Browning estava a liderar até ao último esforço de Minì, que lhe deu o tempo mais rápido da sessão.