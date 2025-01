Piloto português Ivan Domingues irá competir na F3

Portugal volta a ter um piloto na F3. Ivan Domingues irá disputar integralmente o Campeonato FIA de Fórmula 3; competição arranca em março, no Grande Prémio da Austrália e surge como mais um passo no sonho de ascensão à categoria máxima do desporto automóvel, a F1.

Ivan Domingues (nascido em Leiria, 5/5/2006) iniciou-se no karting aos 8 anos, inspirado pelo pai e irmão. Foi Vice-Campeão Nacional e venceu a Taça de Portugal de Karting. Aos 14 anos mudou-se para Itália para avançar na carreira, chegando à Fórmula 4. Em 2024, destacou-se na FRECA como um dos melhores estreantes, com dois pódios. Em 2025, sobe à Fórmula 3, competindo pela Van Amersfoort Racing (VAR). Tem Ayrton Senna e Max Verstappen como referências e é apaixonado por desporto e animais.

O piloto de 18 anos, assinou contrato com a prestigiada equipa dos Países Baixos, Van Amersfoort Racing (VAR), para cumprir na íntegra a temporada 2025 do Campeonato FIA de Fórmula 3. A F3 tem sido a rampa de lançamento de grande nomes do automobilismo mundial. A competição acompanha a F1 em dez jornadas, com as equipas sempre atentas a novos talentos.

O jovem natural de Leiria começa a temporada oficial no Grande Prémio da Austrália (14 a 16 de março) e será o primeiro português a cumprir na íntegra o Mundial de Fórmula 3, 12 anos depois de António Félix da Costa ter realizado a sua derradeira temporada, naquela que é uma das principais etapas de acesso à Fórmula 1.

“Quero agradecer à VAR e a toda a estrutura pela confiança e apoio. Darei o meu melhor para corresponder às expetativas da equipa, procurando ao mesmo tempo, ser mais um embaixador do nosso país e, sobretudo, honrar o talento nacional que sempre lutou muito para realizar-se ao mais alto nível no automobilismo. Acredito verdadeiramente que também aí podemos, e merecemos, estar entre os melhores”, começa por dizer Ivan Domingues.“O meu objetivo é correr com a bandeira de Portugal no Mundial de Fórmula 1. Sei que tenho um grande desafio pela frente, mas estou também perante uma grande oportunidade, que vamos procurar agarrar com toda a força e profissionalismo, para dar mais um passo seguro, rumo à Fórmula 2 e depois à Fórmula 1”.

A apresentação oficial da equipa VAR decorrerá na próxima semana. Posteriormente, Ivan Domingues estreará o novo monolugar em sessão de testes oficial agendada para Barcelona, de 19 a 21 de fevereiro. “Será o primeiro contacto com um carro novo, que segundo as novas especificações recebe alterações sobretudo nos pneus e no pack aerodinâmico, no sentido de potenciar mais proximidade e oportunidades de ultrapassagem, um pouco à imagem do que se pretende para a Fórmula 1”, antevê o jovem piloto. “Até lá, continuarei 100% focado na minha preparação, que implica sessões físicas e de simulador bi-diárias. Todo o planeamento para a nova temporada foi feito no sentido de criar uma estrutura de apoio e uma rotina profissional que permita apresentar-me da melhor forma assim que tenha oportunidade de começar a testar”, termina Ivan Domingues.

Brad Joyce, chefe da equipa VAR, mostrou entusiasmo pela chegada do jovem leiriense ao projeto F3. “Estamos absolutamente empolgados por receber o Ivan na nossa equipa de F3 para a próxima época. O Ivan já faz parte da nossa família, desde a participação na F4 e na Fórmula Regional Europeia. Demonstrou grandes resultados e determinação, e estamos confiantes de que será uma adição fantástica à nossa equipa. Estamos muito entusiasmados por trabalhar em conjunto, para continuar a alcançar bons resultados em pista e fazer parte do seu desenvolvimento”, afirma o responsável da equipa que na temporada transata acolheu já o piloto português na Fórmula Regional Europeia by Alpine, com Ivan Domingues a conseguir ser o melhor rookie em três corridas e a alcançar dois pódios.