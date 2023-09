‘Pepe’ Martí é o novo piloto da Red Bull Junior Team | AutoSport

Helmut Marko já tinha admitido que seguia com atenção a carreira do jovem piloto espanhol Josep María ‘Pepe’ Martí, que compete no Campeonato FIA de Fórmula 3 pela Campos Racing. Agora, a Red Bull Junior Team anunciou a contratação de Martí, ainda antes do final da temporada da F3, que termina este fim de semana em Monza.

A carreira do piloto, que já conta com três vitórias na sua temporada de estreia na F3, é gerida pela agência de Fernando Alonso – a A14 – e é visto como um bom valor do automobilismo. Na Catalunha, depois do triunfo do piloto na corrida principal da ronda de Barcelona, Helmut Marko foi visto a conversar com o jovem piloto durante algum tempo, levantando imediatamente alguns rumores nas redes sociais. Quando questionado sobre este facto, o consultor da Red Bull garantiu que já seguia a carreira do espanhol com atenção.

Antes do fim de semana final do campeonato em Monza, a Red Bull Junior Team confirmou, via redes sociais, que “Pepe junta-se à Red Bull Junior Team e vai mostrar o seu novo capacete durante o final da temporada da F3, este fim de semana em Monza”.

Marti foi terceiro classificado na Fórmula 4 Espanha em 2021, conquistou o segundo lugar final no campeonato asiático de Fórmula Regional em 2022 e ficou em sétimo na Fórmula Regional do Médio Oriente este ano, antes de iniciar a temporada do Campeonato FIA de Fórmula 3, ocupando o terceiro posto da classificação antes da ronda final.

