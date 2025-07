Noah Stromsted estreia-se a vencer na Fórmula 3

Noah Stromsted, piloto da Trident e membro da Mercedes Junior Team, garantiu a sua primeira vitória na Fórmula 3, depois de uma performance dominante em Spa-Francorchamps.

Partindo da segunda posição, o jovem dinamarquês ultrapassou o ‘pole-sitter’ Freddie Slater logo no início e cruzou a meta com seis segundos de vantagem sobre Ugo Ugochukwu (Prema Racing), enquanto Charlie Wurz assegurou o terceiro lugar, completando um pódio de sucesso para a Trident.

O triunfo de Stromsted e o pódio da Trident

Noah Stromsted, ao volante do seu monolugar da Trident, exibiu uma forma excecional no circuito de Spa-Francorchamps, conquistando a sua vitória inaugural na FIA Fórmula 3.

Partindo da segunda posição na grelha, o piloto da Mercedes Junior Team realizou uma ultrapassagem decisiva sobre o pole-sitter Freddie Slater nas fases iniciais da corrida e nunca mais olhou para trás.

Acabou por vencer com uma impressionante vantagem de seis segundos sobre Ugo Ugochukwu, da Prema Racing, que ficou em segundo lugar. A Trident celebrou um resultado ainda mais notável com Charlie Wurz a completar o pódio em terceiro, garantindo um 1-3 para a equipa.

Filme da corrida

A partida viu Slater manter a liderança na Curva 1, à frente de Stromsted, ao longo da reta de Kemmel. O piloto da Hitech TGR defendeu a sua posição em Les Combes, com Bruno del Pino e Wurz a seguirem em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Na segunda volta, Wurz conseguiu ultrapassar o piloto da MP Motorsport, colocando a TRIDENT nas posições 2-3, embora os dois primeiros classificados já estivessem fora do alcance do DRS dos perseguidores. Na volta seguinte, Stromsted reduziu a diferença para Slater para 0,4 segundos e, ao longo da reta de Kemmel, o dinamarquês assumiu a liderança com a ajuda do DRS. Ugochukwu, por sua vez, estava em ascensão, tendo ultrapassado Tasanapol Inthraphuvasak e del Pino para chegar ao 4.º lugar na Volta 3, e na Volta 4, ultrapassou Wurz por fora em Les Combes para conquistar o terceiro lugar.

Na Volta 6, Martinius Stenshorne colocou-se em quinto lugar com uma ultrapassagem de DRS sobre del Pino na Curva 5, visando Wurz, que estava a menos de um segundo à sua frente. Depois de perder a liderança, Slater perdeu o alcance do DRS para Stromsted, e Ugochukwu assumiu o segundo lugar com uma ultrapassagem de DRS ao longo da reta de Kemmel na Volta 7.

Logo atrás, Inthraphuvasak e del Pino entraram em batalha na Curva 5, com o piloto da Campos Racing a vencer a disputa, enquanto o piloto da MP Motorsport saiu da pista na Curva 6. Isso permitiu que Nikola Tsolov se infiltrasse para o sétimo lugar. Wurz conseguiu tirar o terceiro lugar a Slater na volta seguinte, enquanto os rivais do Campeonato, Rafael Câmara e Mari Boya, ultrapassaram del Pino em Les Combes para conquistar o oitavo e nono lugares, respetivamente.

Na Volta 9, Inthraphuvasak caiu para o oitavo lugar numa batalha de cinco carros, enquanto Stenshorne, juntamente com os rivais do título Tsolov, Câmara e Boya, ultrapassaram Slater. O búlgaro ultrapassou Stenshorne para o quarto lugar na Volta 10, colocando um carro entre si e o líder do Campeonato, mas apenas por um breve período. Câmara usou o DRS ao longo da reta de Kemmel para entrar no top cinco, ultrapassando o piloto da Hitech na Curva 5.

Crucialmente para a classificação do campeonato, Boya foi penalizado com cinco segundos na penúltima volta por exceder os limites de pista. O espanhol estava na oitava posição, mas tinha vários outros pilotos dentro dessa margem na Volta 11 de 12.

Na última volta, Inthraphuvasak ultrapassou Stenshorne para conquistar o sexto lugar, mas o seu colega de equipa Boya não conseguiu encontrar um caminho para ultrapassar em Les Combes. Na frente, Stromsted manteve-se intocável após assumir a liderança e dominou para conquistar a sua primeira vitória na F3 por seis segundos. Ugochukwu subiu ao pódio em 2.º lugar, e Wurz resistiu a um ataque de Tsolov na última volta para completar o pódio em terceiro lugar.

Câmara ficou em quinto, num dia forte para a TRIDENT, à frente de Inthraphuvasak e Stenshorne. Del Pino, Brando Badoer e Slater completaram as posições de pontuação em oitavo, nono e 10.º, respetivamente, enquanto Boya caiu para 15.º com a aplicação da sua penalização.

Classificações do campeonato

Rafael Câmara continua a liderar o Campeonato de Pilotos com 126 pontos, à frente de Nikola Tsolov, que subiu para o segundo lugar com 98 pontos. Tim Tramnitz desceu para terceiro com 93, à frente de Boya com 85. Martinius Stenshorne completa o top cinco com 80 pontos.

A TRIDENT retomou a liderança na Classificação por Equipas com o seu resultado de 1-3-5. A equipa italiana lidera a Campos Racing por 232 pontos contra 221. A MP Motorsport está em terceiro com 164 pontos, à frente da Van Amersfoort Racing com 124, e da ART Grand Prix em quinto lugar com 119 pontos.

A próxima Corrida Sprint da FIA Fórmula 3 em Spa-Francorchamps está agendada para domingo de manhã, às 07:30, com Brad Benavides a partir da pole position. O circuito de Spa-Francorchamps, com as suas longas retas e curvas de alta velocidade como a famosa Eau Rouge, é um dos mais desafiantes e adorados pelos pilotos, testando ao máximo a aerodinâmica e a potência dos monolugares, o que frequentemente resulta em corridas com muitas ultrapassagens e estratégias de pneus complexas.