Mari Boya conquista primeira vitória em ‘Feature Race’ da Fórmula 3

Boya celebrou assim a sua primeira vitória numa corrida principal: “Que fim de semana! Muito feliz por aproveitar ao máximo o nosso potencial. As últimas corridas têm sido muito boas para nós. Estou também muito orgulhoso por fazer parte da família Aston Martin. O campeonato ainda está muito aberto, por isso vamos com tudo. Gracias, Campos Racing!”

Com a penalização de Laurens van Hoepen por falsa partida, Christian Ho subiu a quinto, e James Wharton terminou em sexto. O top 10 ficou completo com Santiago Ramos, Bruno del Pino e Tasanapol Inthraphuvasak.

Com a pista cada vez mais molhada, vários pilotos entraram nas boxes para trocar de pneus. Um despiste de Louis Sharp forçou a entrada do Safety Car e, pouco depois, a corrida foi interrompida definitivamente na volta 14, com bandeira vermelha.

A chuva que caiu pouco antes da partida dividiu as estratégias: alguns pilotos optaram por pneus de chuva e outros mantiveram os slicks duros. A escolha revelou-se crucial. Quem arrancou com pneus de chuva ganhou vantagem imediata, enquanto os que mantiveram os slicks, como Tsolov, Ugochukwu e Câmara, caíram rapidamente na classificação.

