Ivan Domingues venceu 1 corrida na época de estreia na F3: “aprendi muito, descansar e preparar 2026”

O jovem piloto português Ivan Domingues viveu um fim de semana de infelicidade na derradeira prova do Mundial de Fórmula 3, em Monza. Após um abandono na corrida sprint de sábado, o rookie luso foi novamente forçado a desistir na corrida principal de domingo, quando lutava pela zona pontuável, deixando para trás um desfecho agridoce na sua época de estreia.

Incidentes marcam despedida em Monza

Na corrida principal, enquanto se encontrava envolvido na disputa por pontos cruciais, Ivan Domingues viu-se condicionado por um incidente. O seu monolugar foi fechado por Laurens Van Hoepen (ART), resultando num toque que o obrigou a uma paragem nas boxes, onde se confirmou a impossibilidade de continuar em prova. Este incidente, comum na intensidade da Fórmula 3, ditou o fim prematuro da sua participação em Monza.

Balanço da época de estreia e olhos postos em 2026

Ivan Domingues, que nesta temporada de estreia na categoria alcançou um feito notável ao vencer a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, encerra o campeonato com 18 pontos, classificando-se na 20.ª posição entre os 37 pilotos que competiram ao longo da época.

Com apenas 19 anos, o piloto português destacou-se entre os rookies do pelotão, demonstrando consistência, resiliência e velocidade numa das grelhas mais competitivas do automobilismo mundial, que contou com 30 pilotos em pista e 10 vencedores diferentes nas 20 corridas disputadas.

Em declarações após a prova, Ivan Domingues refletiu sobre a sua temporada: “Não foi de todo o final de época pretendido, mas estes incidentes são comuns na Fórmula 3. Gostaria de ter terminado a época de outra forma, sentimos sempre ter capacidade para discutir pontos e vitórias, mas esta categoria faz-se de todos os detalhes e não dá espaço para qualquer azar. Sempre dissemos que esta seria essencialmente uma época de aprendizagem e confesso que aprendi muito. Agora vamos descansar uns dias e preparar o regresso em 2026.”

O jovem piloto fez ainda questão de agradecer o apoio recebido: “Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estiveram ao meu lado, não só na vitória em Barcelona, mas durante todos os momentos dessa época, em particular à minha equipa, amigos, todo o apoio desde Portugal e, claro, sobretudo à minha família! É um orgulho correr com o vosso apoio e com a bandeira de Portugal. Até breve!” Com o olhar já fixo na temporada de 2026, Ivan Domingues promete regressar com renovada ambição e experiência.

A Fórmula 3 é frequentemente considerada um dos palcos mais desafiantes para jovens pilotos que aspiram chegar à Fórmula 1, dadas as características dos monolugares e a ferocidade da competição. A gestão de corridas, a tomada de decisões sob pressão e a capacidade de lidar com a imprevisibilidade dos incidentes são habilidades cruciais que os pilotos desenvolvem nesta categoria. Para um rookie, como Ivan Domingues, a experiência acumulada, mesmo em fins de semana menos afortunados, é um capital valioso para o futuro da sua carreira no automobilismo.