Ivan Domingues na Fórmula 3 em Monza: “A nossa evolução foi clara ao longo do ano”
O piloto português Ivan Domingues regressa este fim de semana à ação para a 10.ª e última ronda do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 3. O palco é o histórico Autódromo Nazionale di Monza, em Itália, carinhosamente conhecido como o “Templo da Velocidade”. Neste traçado icónico, o jovem rookie e único representante nacional no campeonato tem como objetivo primordial fechar a época com uma performance memorável.
Com apenas 19 anos, Ivan Domingues cumpriu, em 2025, a sua época de estreia na disciplina, destacando-se como uma das revelações do pelotão. Ao longo do ano, demonstrou uma notável consistência, resiliência e, sobretudo, velocidade, culminando num resultado de grande impacto: a vitória conquistada na corrida sprint do Grande Prémio de Espanha, em Barcelona.
O regresso emocional a Itália
Para Ivan Domingues, esta etapa final em Monza reveste-se de um significado particular. “Monza é um circuito mítico, com muita história e uma atmosfera incrível. Vai ser também o meu regresso à competição em Itália, para onde me mudei aos 14 anos, e será seguramente um fim de semana especial”, partilhou o piloto. A sua ligação pessoal ao país, onde iniciou a sua formação no automobilismo, adiciona uma camada emocional a este desafio derradeiro.
O piloto reflete sobre a sua evolução: “A nossa evolução foi clara ao longo do ano. Mostrámos que podemos ser rápidos e discutir corridas. Chegámos mesmo a uma vitória em Barcelona, e vamos fazer tudo para fechar a época com uma boa performance, procurando igualmente aproveitar a oportunidade para continuar a adquirir experiência. A época passou num instante, mas o espírito é sempre aproveitar cada segundo em pista.”
O desafio da competição feroz em Monza
Em Monza, o jovem português enfrentará, uma vez mais, uma das grelhas mais competitivas do automobilismo mundial. Com 30 pilotos em pista e 10 vencedores diferentes nas 18 corridas já disputadas, a prova promete ser um teste exigente. A capacidade de Ivan Domingues para se impor neste ambiente de alta pressão e extrair o máximo do seu monolugar será crucial para alcançar uma prestação de alto nível.
Programa do Grande Prémio de Itália de Fórmula 3
Os entusiastas do automobilismo podem acompanhar a ação com o seguinte programa (horário de Portugal Continental):
Sexta-feira, 5 de setembro de 2025
Treinos Livres – 08h35
Qualificação Grupo A – 15h00
Qualificação Grupo B – 15h20
Sábado, 6 de setembro de 2025
Sprint Race – 08h15
Domingo, 7 de setembro de 2025
Feature Race – 07h15
