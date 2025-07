Ivan Domingues e o cancelamento da corrida em Spa “Foi pena. sinto-me confortável à chuva…”

A Feature Race do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 3 foi esta manhã cancelada, devido à chuva persistente e falta de condições no circuito de Spa-Francorchamps. Foram vários os incidentes em pista, mesmo em plena volta de apresentação, atrás do Safety-Car, pelo que a Direção de prova acabou por cancelar a corrida.

“Foi uma pena, não haver condições para correr à chuva; com as dificuldades que temos vindo a ter com o carro, a melhor notícia do fim de semana foi mesmo a previsão de piso molhado, com o qual me sinto muito confortável, e a possibilidade de tentarmos uma recuperação à imagem do que fizemos em Silverstone.

Agora o foco vira-se já para Hungria, onde vamos tentar resolver todos os problemas e apresentar-nos da melhor forma”, afirmou Ivan Domingues.

O Mundial de Fórmula 3 regressa já no próximo fim de semana, entre os dias 1 e 3 de agosto, com o Grande Prémio da Hungria, em Budapeste.