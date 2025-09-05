Ivan Domingues arranca da 13ª posição na Fórmula 3 em Monza

Piloto luso conquista a sua segunda melhor qualificação da época e aponta aos pontos no GP de Itália de F3

Ivan Domingues garantiu hoje um positivo 13º lugar na grelha de partida para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 3, em Monza. Entre 30 competidores, esta é a segunda melhor qualificação da temporada para o ‘rookie’ português, apenas superada pelo 6.º posto alcançado em Barcelona, onde viria a vencer a Corrida Sprint.

Este resultado abre perspetivas animadoras para uma forte luta pelos pontos nas duas corridas que se disputam este sábado e domingo, numa categoria reconhecidamente supercompetitiva que acompanha o ‘circo’ da Fórmula 1.

Qualificação dividida: Domingues mostra ritmo e potencial

Numa medida para mitigar a habitual confusão em pista, a sessão de qualificação em Monza foi dividida em dois grupos. Ivan Domingues integrou a segunda série de pilotos e registou o seu melhor tempo na derradeira tentativa, ficando a escassos quatro décimos do mais rápido, Brad Benavides.

O jovem piloto português não escondeu a sua satisfação, apesar de um pequeno percalço: “Apresentámos um excelente ritmo; na última tentativa, chegámos mesmo a fazer um primeiro e segundo setores na luta pela pole position. Contudo, uma ligeira saída na Curva 8 acabou por condicionar um resultado ainda mais expressivo. De qualquer modo, mostrámos mais uma vez a nossa velocidade e, nas corridas, vamos procurar entrar na luta pelos pontos, para tentar terminar o campeonato da melhor forma. É sempre especial correr em Monza e vou procurar desfrutar ao máximo”, afirmou Ivan Domingues.

Temporada de destaque para o “rookie” português

Com apenas 19 anos, Ivan Domingues cumpre em 2025 a sua temporada de estreia na Fórmula 3, destacando-se consistentemente entre os “rookies” do pelotão. O piloto tem demonstrado consistência, resiliência e uma notável velocidade, culminando com a vitória na Corrida Sprint do Grande Prémio de Espanha.

Em Monza, o jovem português enfrenta uma das grelhas mais competitivas do automobilismo mundial, com 30 pilotos em pista e um impressionante registo de 10 vencedores diferentes nas 18 corridas já disputadas.

A sua performance na qualificação reforça o seu estatuto como uma das promessas a seguir de perto no panorama internacional do desporto motorizado. As corridas de sábado e domingo prometem ser palco de emoções fortes, com Ivan Domingues determinado a capitalizar o seu bom arranque em terras italianas.