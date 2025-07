Ivan Domingues aposta forte no lendário circuito de Spa-Francorchamps na Fórmula 3

Consciente dos desafios, Domingues sublinha o trabalho árduo da equipa: “Nas últimas semanas, a equipa tem vindo a trabalhar na evolução do carro, a fim de resolver os problemas técnicos que tivemos nas últimas corridas, e estou confiante que o iremos conseguir. Eu também fiz um trabalho muito forte desde a última corrida e estou muito focado num bom desempenho.” Aos 19 anos, Ivan Domingues é o único português na grelha da Fórmula 3 e já demonstrou o seu potencial ao conquistar uma vitória na corrida sprint do Grande Prémio de Espanha esta temporada. Em Spa, o seu objetivo é manter a rapidez e consistência num pelotão de 30 pilotos, onde já se registaram nove vencedores diferentes em 14 corridas.

Ivan Domingues prepara-se para o Grande Prémio da Bélgica, a oitava etapa do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 3, que terá lugar este fim de semana no icónico traçado de Spa-Francorchamps.

