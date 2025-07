Ivan Domingues 21º na grelha em Spa-Francorchamps: “Vamos ter mais duas corridas de luta”

Ivan Domingues qualificou-se, hoje, na 21.ª posição da grelha de partida – e como o piloto mais rápido da equipa Van AmersfoortRacing (VAR) – para as duas corridas do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 3, que se disputam, este fim de semana, no icónico circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

A sessão de qualificação decorreu ao final da tarde, na sequência de uma alteração do programa competitivo, motivada pelo nevoeiro matinal. Ivan Domingues e os colegas de equipa chegaram a destacar-se na segunda metade da sessão, quando utilizaram o segundo jogo de pneus, mas no final, ao contrário da generalidade das equipas, não conseguiram demonstrar a mesma evolução que a concorrência.

“Cheguei a rodar no top-ten a 4 décimos do primeiro, mas na última saída para a pista não conseguimos retirar rendimento do terceiro jogo de pneus, ao contrário do que aconteceu com a generalidade das equipas. Acabei com o 21º posto, com o melhor tempo dos três carros da VAR; de qualquer modo enfrentamos mais um sábado e um domingo com mais duas corridas de luta, em que vamos dar o máximo pelo melhor desempenho em pista. Não vai ser fácil, mas quero desfrutar ao máximo deste circuito fantástico”, afirmou Ivan Domingues.

Programa

Sábado

Sprint Race – 08h15

Domingo

FeatureRace) – 07h30

Os treinos e as corridas podem ser acompanhados em direto na DAZN 5.