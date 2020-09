GP Toscânia Ferrrari 1000 F3: Oscar Piastri campeão

Oscar Piastri (Prema Racing) conquistou o título da Fórmula 3 em 2020. O australiano da Prema terminou em sétimo, conquistando os pontos necessários para se tornar campeão. Na última corrida do ano, Liam Lawson (Hitech Grand Prix) saiu vencedor.

À entrada para a corrida final de 2020, Piastri e Logan Sargeant (Prema Racing) estavam em igualdade pontual, mas, logo na primeira volta, contato entre Sargeant e Lirim Zendeli (Trident) colocou ambos de fora da corrida. A hipótese do título caia por terra para Sargeant.

Assim, a luta pelo título era agora entre Theo Pourchaire (ART Grand Prix) e Piastri. Após o Safety-Car, Piastri era décimo, enquanto Pourchaire subia ao sexto lugar.

O piloto da ART Grand Prix foi ultrapassando, subindo às posições do pódio, com apenas David Beckmann (Trident) e Lawson à sua frente. Atrás, Piastri passava Alex Smolyar (ART Grand Prix) e Frederik Vesti (Prema Racing) também não exigiu grande luta ao companheiro de equipa.

Na frente da corrida, ninguém conseguia acompanhar Lawson, que venceu com mais de sete segundos de vantagem. Na luta pelo segundo lugar, Pourchaire ainda esteve a cerca de um segundo de Beckmann, mas não conseguiu passar o homem da Trident.

No final, o sétimo posto de Piastri foi o suficiente para o australiano conquistar o título por apenas três pontos de diferença para Pourchaire, que terminou a última corrida do ano na terceira posição.

Make mine a double!@PREMA_Team scoop the Drivers' crown, adding to their teams' championship! 👑👑#TuscanGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/RBxnHKJBaw