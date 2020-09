GP Toscânia Ferrari 1000 F3: Lirim Zendeli conquista última pole da época

Na última ronda da temporada de Fórmula 3, Logan Sargeant entra na disputa pelo título com o seu colega de equipa, Oscar Piastri, com a diferença a ser de apenas oito pontos. Com a luta ao rubro, a última pole position de 2020 foi para Lirim Zendeli (Trident), com um tempo de 1:35.328s. O piloto da Trident ficou na frente de Logan Sargeant (Prema Racing). Apesar da segunda posição, Sargeant tem uma penalização de Monza, que o deixa em quinto lugar.

Na qualificação, Lirim Zendeli foi o mais rápido. O piloto alemão ficou na frente de Sargeant por 0.034s. No entanto, Jake Hughes (HWA Racelab) será promovido à primeira fila para a corrida no sábado, já que o Sargeant traz uma penalização de três lugares de Monza.

O líder do campeonato, Oscar Piastri, terminou no 11º lugar, mas vai partir de 16º, uma vez que o australiano também tem cinco lugares de penalização na grelha de partida, devido ao Grande Prémio da Itália.