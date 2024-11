GP Macau, Fórmula Regional: Ugochukwu vence a Taça do Mundo

Ugo Ugochukwu venceu a Taça do Mundo FIA FR 2024 – e o 71.º Grande Prémio de Macau – com uma prestação irrepreensível ao longo de todo o fim de semana. O jovem de 17 anos torna-se desta forma o primeiro piloto dos EUA a vencer este prestigiado evento desde Bob Earl em 1981.

Ugochukwu liderou do início ao fim para a R-ace GP, à frente de Olivier Goethe, da MP Motorsport, e de Noel León, da KCMG IXO by Pinnacle Motorsport, numa corrida que contou com várias intervenções do safety car.

Desde quinta-feira que o tempo imprevisível tem dominado os acontecimentos em Macau, e os últimos vestígios de uma chuva forte invulgar conseguiram ainda assim ter um impacto no início da corrida, com manchas de humidade na grelha que, para garantir a equidade desportiva, o controlo de corrida optou por iniciar a competição com uma volta atrás do safety car.

No final da primeira volta, o primeiro classificado, Ugochukwu, conseguiu fazer a sua melhor saída, tal como tinha feito na corrida de qualificação do dia anterior, abrindo uma distância para o segundo classificado, Goethe, e assegurando que o piloto alemão não tinha qualquer oportunidade de fazer uma ultrapassagem.

Atrás deles, o terceiro classificado, Noel León, andou lado a lado com Freddie Slater, que arrancou em quarto, mas o piloto britânico da SJM Theodore Prema pensou melhor ao fazer uma manobra demasiado otimista na primeira volta.

Mais abaixo na ordem e no meio da confusão do meio do pelotão, o segundo classificado do Campeonato Europeu de Fórmula Regional deste ano, James Wharton, tentou uma ultrapassagem, mas saiu largo na saída e foi parar às barreiras, causando um amontoado atrás, com Kai Daryanani, Kanato Le, Tiago Rodrigues e Jett Bowling todos presos e, infelizmente, fora da competição.

O #17 de Evan Giltaire também bateu no carro de Wharton e partiu a sua suspensão traseira, enquanto a máquina TGM Grand Prix de Rintaro Sato foi parar mais à frente na volta.

A primeira e única bandeira vermelha da sessão foi lançada para permitir que os fiscais de pista entrassem no circuito para que pudessem retirar a massa de carros encalhados na curva do Hotel Casino Lisboa, bem como os outros carros parados em vários pontos do circuito de 6,12 km.

A corrida recomeçou atrás do safety car às 15:57, hora local, e Ugochukwu efetuou o seu segundo excelente recomeço do que viriam a ser muitos durante a corrida. Atrás, Goethe estava sob pressão de León e Slater, mas os pilotos mantiveram-se na primeira posição. Faltava apenas uma volta para o safety car regressar ao circuito, desta vez para permitir a recuperação do carro de Liu Riqui que tinha ido contra as barreiras à saída da Police Corner.

Uma vez recuperado, era altura do reinício do safety car número três da corrida para o ás do McLaren Driver Development Programme gerir a sua fonte e, à terceira tentativa, manteve-se firme e manteve o protegido da Red Bull Junior, Goethe, atrás de si na longa descida para a Curva 3.

Enquanto os dois primeiros pareciam estar confortavelmente igualados, com uma diferença de cerca de um segundo a abrir-se após o recomeço, León, o terceiro classificado, era o homem que estava a ser atacado por trás, uma vez que tinha um grande bloqueio em Lisboa e apenas o mantinha na ilha. Se não fosse por um pouco de humidade fora da linha, é provável que tivesse havido mais tentativas de ultrapassagem na famosa curva, mas como foi mais uma vez, a ordem de chegada permaneceu inalterada.

O quarto período de safety car seguiu-se a quatro voltas do final da 15ª volta, quando o piloto japonês Sota Ogawa teve problemas na descida para a curva Mandarin e deixou o seu carro encalhado a precisar de recuperação.

A pressão voltou a cair sobre o líder, mas mais uma vez ele fez um excelente reinício e manteve a liderança. Restavam apenas algumas voltas para percorrer e, apesar dos esforços do pelotão de perseguição, nada conseguiu travar a impressionante compostura de Ugochukwu.

Outros desempenhos notáveis foram os dos pilotos que partiram mais atrás e que conseguiram ultrapassar o caos e recuperar lugares, apesar da natureza de pára-arranca da competição. Mari Boya, que começou em último, acabou por terminar em sétimo, enquanto o jovem aspirante da Ferrari Driver Academy, Tuukka Taponen, também saiu da última fila para terminar entre os dez primeiros.

Alex Dunne fez um par de manobras rápidas para subir de 13º para sexto, enquanto o seu companheiro de equipa Slater, da SJM Theodore Prema, fez uma manobra de tudo ou nada na última volta para tentar chegar a Lisboa em terceiro lugar. A baixa aderência na linha de partida apanhou o piloto britânico em desvantagem e ele terminou o seu desafio em Macau nas barreiras.

Em última análise, a primeira corrida da Taça do Mundo FIA FR em Macau permitiu que os talentos brilhassem e proporcionou muitas lições para os próximos anos.

Ugochukwu estará animado com o seu desempenho quando rumar à Fórmula 3 FIA em 2025. O norte-americano foi o melhor em todas as sessões do fim de semana e, enquanto muitos outros à sua volta perderam a calma e foram parar às barreiras, enquanto o jovem não deu um passo em falso para superar o poderoso desafio de Macau.

Com esta vitória, Ugochukwu junta o seu nome a uma lista ilustre e prova ao mundo que o assiste que tem o talento e a compostura necessários para ter sucesso no futuro nas categorias sénior de monolugares da FIA.

Para Ugo Ugochukwu, R-ace GP: “Não consigo descrever a sensação, claro que estou super feliz. Foi uma corrida bastante complicada, estive sempre a pressionar, mas estava confiante no ritmo – desde a Q2 que temos sido muito rápidos, claro que também ganhámos a corrida de Qualificação, mas ainda havia mais uma coisa a fazer, que era ganhar a corrida principal, e conseguimos. Não posso agradecer o suficiente à equipa R-ace GP – tivemos um fim de semana fantástico e, sim, estou muito feliz por finalmente ter conseguido o trabalho.”

No seundo lugar na Taça do Mundo FIA FR, ficou Oliver Goethe, MP Motorsport: “É um sentimento agridoce, eu queria mesmo ganhar este fim de semana, tinha tudo para ganhar. Foi o centésimo da qualificação que talvez tenha decidido o fim de semana, mas o mérito é todo do Ugo, que fez um excelente trabalho. Espero voltar a estar aqui”.

A fechar o pódio ficou Noel León, KCMG IXO by Pinnacle Motorsport: “Obviamente que quando se é o último no pódio, todos os que estão atrás queriam estar aí, por isso, foi uma corrida complicada, especialmente para mim nas duas últimas curvas. Foi muito difícil, mas estou muito feliz por terminar no pódio aqui em Macau.”