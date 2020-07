GP Hungria F3, Qualificação: Alex Smolyar leva a ART Grand Prix à 2º pole do ano

Alex Smolyar (ART Grand Prix) conquistou a pole position na Fórmula 3 com um tempo de 1:51.348s. Logan Sargeant (Prema Racing) foi segundo, ficando a 0.2s do tempo mais rápido. Terceira posição para Theo Pourchaire (ART Grand Prix).

Depois da primeira tentativa de qualificação ter sido cancelada logo no início da tarde, os jovens pilotos voltaram à pista no final da tarde. A chuva continuou a marcar presença no Hungaroring, mas agora com menos intensidade.

Numa disputa muito interessante, Sargeant e Smolyar trocaram alguns tempos mais rápidos, com o piloto da ART Grand Prix a levar a melhor sobre o piloto da Prema Racing. O líder do campeonato à partida para o Grande Prémio da Hungria, Oscar Piastri (Prema Racing) ainda passou pela frente, mas não fez melhor do que o sexto tempo mais rápido, a 0.9s.

Nas seis primeira posições apenas um carro que não pertence à ART Grand Prix ou à Prema Racing. Calan Williams foi o quinto mais rápido no carro da Jenzer Motorsport.