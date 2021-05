GP Espanha F3: Olli Caldwell vence corrida 2

Depois de começar em sétimo lugar na grelha, Olli Caldwell venceu uma prova recheada de toques na frente.

Enzo Fittipaldi largou da pole, com a corrida 2 a ter também grelha invertida, mas ficou sempre ao alcance de David Schumacher, e foi ultrapassado na volta 12. A luta entre os dois aqueceu e depois de uma saída de pista de Fittipaldi, os dois não evitaram o toque, com Schumacher a ficar fora de prova. Fittipaldi continuou em terceiro atrás de Matteo Nannini e Dennis Hauger, para depois parar durante o período de Safety Car subsequente.

Quando a corrida recomeçou com cinco voltas para o fim, Hauger ficou imediatamente lado a lado com Nannini na luta pela liderança, mas também estes dois pilotos não evitaram o cotntacto entregando a liderança a Caldwell que ainda ficou sob a pressão de Vicotr Martins, mas o francês, que recuperava de um erro nos momentos iniciais da corrida não conseguiu melhor que o segund posto, à frente de Frederik Vesti ue fechou o top 3.

Amanhã teremos a terceira e útlima corrida do fim de semana às 11:05.

We loved seeing Fittipaldi and Schumacher racing hard



Everyone was gutted to see it end like this, but count on both Enzo and David to come back even stronger 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F3 pic.twitter.com/6zLKW8iyCv