GP Espanha F3: Alexander Smolyar vence primeira do ano

Alexander Smolyar venceu a corrida de abertura do Campeonato de Fórmula 3 em Barcelona.

Com a ordem dos 12 primeiros da qualificação invertida para formar a grelha da primeira corrida, Smolyar arrancou do segundo lugar, atrás de Johnny Edgar, mas foi imediatamente pressionado por Caio Collet, conseguindo afastar-se do brasileiro.

Assim que o DRS foi activado, Smolyar passou ao ataque e assumiu a liderança da corrida. Edgar tentou ripostar mas. Smolyar conseguiu afastar-se e ganhar alguma vantagem.

Clement Novalak começou a destacar-se e depois de passar Collet tratou de passar também Edgar, assumindo a segunda posição que não largaria mais. Collet manteve o lugar do pódio enquanto Edgar caiu para quinto depois de Logan Sargeant passar o piloto da ART.

Smolyar venceu assim a primeira corrida do ano, mas a F3 volta à pista hoje, após a qualificação da F1 para a segunda de três corridas neste fim de semana.

The best start possible 🤩



Victory plus the fastest lap gives @AlexSmolyar1 a juicy 17 points to kick off his 2021 campaign!#SpanishGP 🇪🇸 #F3 @ARTGP pic.twitter.com/P4K6SYNawR