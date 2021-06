GP de França F3: Jack Doohan vence a terceira corrida | AutoSport

Jack Doohan, filho de Mick Doohan, foi o vencedor da terceira corrida do fim de semana, uma prova dura para os jovens pilotos, com as condições da pista exigirem máxima concentração.

A chuva que caiu sobre o asfalto do traçado de Paul Ricard obrigou as equipas a trocarem para os pneus de chuva para o arranque da prova. Frederik Vesti largou da pole, mas perdeu o primeiro lugar no arranque da prova, com Dennis Hauger a instalar-se na frente do pelotão, enquanto mais atrás tínhamos luta pelo top 3 com Clement Novalak, Doohan e Victor Martins como protagonistas.

A corrida acabou mais cedo para Olli Caldwell depois de um toque com Caio Collet, o que obrigou a um Virtual Safety Car. No recomeço, Hauger afastou-se de Vesti e garantia uma margem de conforto para o segundo classificado. A luta pelos lugares do pódio aqueceu e Novalak tentou passar Vesti, mas ficou a perder e viu Martins e Doohan a passar para a sua frente. Pouco depois Doohan passou Martins e começava a sua aproximação ao segundo classificado (Vesti).

Na volta 11, Vesti abriu a porta a Doohan que assumiu a segunda posição, mantendo a toada ofensiva, olhando agora para Hauger como próxima vítima. Para Vesti, a corrida ia de mal a pior, tendo dificuldades em adaptar-se às condições mistas, enquanto a pista ia secando, caindo para fora do top 5.

Doohan foi-se aproximando do líder e na volta 15 conseguiu suplantar Hauger, assumindo a liderança da prova. Mais atrás, Collet passou pelo seu colega Martins, agarrando o último lugar do pódio.

Apesar das condições difíceis, com a pista a secar e os pneus de chuva a sobreaquecer, não houve mais mudanças na frente da corrida e Doohan venceu a sua primeira corrida na F3.

Arthur Leclerc foi mais uma vez o piloto que mais lugares recuperou na pista, subindo d3 30º para terminar em 13º lugar. Vesti desceu para o sexto lugar no final, atrás de Novalak. Ayumu Iwasa ficou em sétimo, à frente de Alexander Smolyar, Juan Manuel Correa e Jak Crawford.

1 Jack Doohan Trident 43m19.510s 2 Dennis Hauger Prema Racing +1.551s 3 Caio Collet MP Motorsport +5.051s 4 Victor Martins MP Motorsport +7.237s 5 Clement Novalak Trident +14.245s 6 Frederik Vesti ART Grand Prix +17.942s 7 Ayumu Iwasa Hitech GP +23.074s 8 Alexander Smolyar ART Grand Prix +24.883s 9 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +25.549s 10 Jak Crawford Hitech GP +28.620s 11 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +34.198s 12 Calan Williams Jenzer Motorsport +36.018s 13 Arthur Leclerc Prema Racing +39.013s 14 Jonny Edgar Carlin +41.826s 15 Roman Stanek Hitech GP +42.379s 16 Tijmen van der Helm MP Motorsport +44.394s 17 Kaylen Frederick Carlin +45.339s 18 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +45.882s 19 Lorenzo Colombo Campos Racing +47.672s 20 Matteo Nannini HWA Racelab +48.519s 21 Reshad de Gerus Charouz Racing System +48.859s 22 Oliver Rasmussen HWA Racelab +53.917s 23 Rafael Villagomez HWA Racelab +54.660s 24 Ido Cohen Carlin +56.688s 25 Amaury Cordeel Campos Racing +1m02.091s 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport +1m08.247s 27 David Schumacher Trident +1m08.525s 28 Pierre-Louis Chovet Campos Racing +2 laps Ret Logan Sargeant Charouz Racing System Ret Olli Caldwell Prema Racing

Classificação geral:

1 Dennis Hauger 66

2 Victor Martins 60

3 Jack Doohan 58

4 Clement Novalak 49

5 Ollie Caldwell 41

6 Alexander Smolyar 40

7 Caio Collet 35

8 Frederik Vesti 33

9 Logan Sargeant 18

10 Matteo Nannini 16