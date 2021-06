GP de França F3: Alexander Smolyar vence corrida 1 | AutoSport

Alexander Smolyar venceu a primeira corrida do fim de semana em Paul Ricard, depois uma luta acesa com Victor Martins e uma ultrapassagem na última volta.

Frederik Vesti melhor na qualificação

Frederik Vesti, piloto jovem da Mercedes, foi o mais rápido da sessão de qualificação para a segunda ronda da temporada de Fórmula 3, uma segunda sessão que foi interrompida por uma saída de pista na curva 2 de Arthur Leclerc, que danificou a sua suspensão nos famosos corretores, que muito têm dado que falar.

Dennis Hauger foi o segundo mais rápido e Victor Martins completou o top 3. Calan Williams acabou por terminar em 12º lugar alcançando a pole para a primeira corrida.

Corrida 1

Cinco pilotos diferentes estiveram na liderança da corrida durante as 20 voltas. A primeira metade da corrida foi relativamente tranquila para Smolyar, que começou em sexto lugar e ficou atrás do seu companheiro de equipa Juan Manuel Correa na batalha pelo quarto lugar. Smolyar conseguiu passar para a frente de Correa, e Logan Sargeant conseguiu passar para a frente de Williams na liderança da corrida, com Williams a cair na classificação. Ayumu Iwasa também se juntou à luta pela vitória, subindo ao primeiro posto, mas a manobra foi considerada ilegal e foi penalizado com cinco segundos no seu tempo final .

Smolyar tratou de passar Iwasa, mas Victor Martins juntou-se a esta “festa”, com o piloto da Alpine a conseguir passar para a frente da corrida. No entanto, na última volta da corrida, Smolyar voltou para a frente do pelotão e venceu a sua segunda corrida, 0,624s à frente de Martins. Iwasa terminou em terceiro lugar , mas caiu para oitavo lugar depois de receber uma penalização de cinco segundos. Williams – que nunca tinha marcado pontos na FIA F3 – foi promovido ao seu primeiro pódio, à frente de Sargeant e Clement Novalak.

Arthur Leclerc, que partiu do fim da grelha após o problema na qualificação, ficou com a pole position para a corrida dois depois de subir até ao 12º lugar. Jak Crawford vai começar ao seu lado.

Resultados da corrida 1: