GP da Hungria F3: Chuva pode jogar a favor de Ivan Domingues

O piloto português Ivan Domingues volta a entrar em pista este fim-de-semana para disputar o Grande Prémio da Hungria, nona e penúltima etapa do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 3. O Hungaroring, nos arredores de Budapeste, é conhecido pelas curvas lentas e técnicas, onde ultrapassar é um desafio e a precisão é determinante.

A cumprir a época de estreia na Fórmula 3, Ivan Domingues assume a exigência. “Queremos retirar o melhor do desafio que é correr no Hungaroring, um circuito muito técnico e exigente, onde todos os detalhes contam e onde o asfalto é especialmente severo com os pneus. Temos vindo a enfrentar alguns desafios com o setup do carro, o que tem influenciado a forma como temos abordado as qualificações, mas trabalhámos ao longo da semana para estarmos à altura e apresentarmo-nos da melhor forma possível. Neste circuito, ultrapassar não é fácil e, por isso, é crucial garantir uma boa posição na grelha para ambicionar um bom resultado. A previsão de chuva para o fim-de-semana pode baralhar as contas e até jogar a nosso favor, desde que consigamos qualificar bem e estar preparados para reagir às condições em constante mudança. Só esperamos que o tempo permita correr e que não se repita o que aconteceu em Spa, onde os Fórmula 3 nem chegaram a ir para a pista devido ao mau tempo”, afirma Ivan Domingues.

A qualificação do Grande Prémio da Hungria, em Fórmula 3, é já amanhã às 14h (hora de Lisboa). Ivan Domingues, de 19 anos, é o único português na grelha da Fórmula 3 e já conquistou uma vitória esta temporada, na corrida sprint do GP de Espanha. Tem 18 pontos e é o 19º classificado de um competitivo campeonato que, nas 16 corridas dos 8 GP já disputados, apresenta 11 vencedores diferentes.