GP da Áustria F3: Dennis Hauger vence louca corrida 1 | AutoSport

Que corrida fantástica vimos esta manhã na F3. Dennis Hauger, piloto norueguês do programa da Red Bull largou de 12º e terminou em primeiro, numa corrida que viu muitas mudanças na liderança.

Logan Sargeant largou da pole, depois de ontem ter feito o 12º tempo na qualificação de ontem, na companhia de Matteo Nannini e Victor Martins no top 3 da corrida 1.

Nannini teve um excelente arranque e passou para a frente da corrida, com Sargeant a ficar em segundo. Olli Caldwell ganhou várias posições e subiu para terceiro, levando a melhor sobre Arthur Leclerc e Martins. Clement Novalak também fez um bom arranque e tratou de passar Caldwell e assumir a terceira posição. O carro de Ido Cohen, que já tinha tido problemas no arranque, ficou parado na pista o que obrigou os comissários a usar o Virtual Safety Car, algo que não durou muito tempo.

No recomeço Nannini manteve-se na frente, com Sargeant pressionado por Novalak. O top 10 era constituído por Nannini, Sargeant, Novalak, Caldwell, Martins, Jack Doohan, Daniel Hauger, Leclerc, Alexander Smolyar e Jak Crawford.

A diferença entre os primeiros era pequena e os sete primeiros cabiam em menos de dois segundos, complicando a vida a Nannini que era o único sem DRS neste grupo. Mais atrás, Martins caiu para sétimo com um erro que permitiu Doohan e Hauger subirem na classificação.

Na volta 9, Sargeant passou Nannini, mas na volta seguinte Nannini regressou ao topo da tabela numa luta espetacular, com Novalak a conseguir subir para segundo e Sargenat a cair para terceiro. Na volta seguinte Novalak passou para a frente da prova, com Nannini a tentar recuperar a posição e a conseguir, enquanto Leclerc teve uma saída de pista que o atirou para fora desta luta, o que levaria pouco depois à desistência.

Caldwell e Hauger aproximaram-se do top 3, com Caldwell a tentar atacar Sargeant, mas o DRS permitiu que Sargeant ganhasse posição a Nannini e Novalak, voltando à liderança da prova.

Mas o ritmo endiabrado da corrida mantinha-se e Nannini passava novamente por Sargeant. Doohan tratou de forçar a ultrapassagem a Martins e subir para sexto, mas Martins tratou de retribuir pouco depois. À frente, Sargeant voltou para o primeiro lugar, com Nannini a ficar sob pressão de Novalak. Nannini regressou ao topo na volta seguinte e Novalak passou Sargeant enquanto Hauger ganhou o lugar a Caldwell, subindo para a quarta posição.

Nesta louca corrida, Nannini defendia-se de Novalak e Sargeant caia para quarto com Hauger a subir provisoriamente ao pódio. Caldwell imitou Hauger e atirou Sargeant para quinto enquanto na frente Novalak regressava à liderança, ele que largou de sétimo.

Hauger passou a pressionar Nannini, que não largava Novalak, com quatro voltas para o final desta espetacular corrida. Mas na volta seguinte, Nannini tentou a ultrapassagem a Novalak e ambos não evitaram o toque que os atirou para fora de pista. Novalak fechou demasiado a trajetória a Nannini e acabou com danos na suspensão enquanto Nannini caiu para sétimo. Hauger (que fez ontem a pole) era agora líder, seguido de Caldwell e Sargeant, com Martins e Carwford a fechar o top 5, com esta dupla também em luta acesa.

Hauger, líder do campeonato e 12º no arranque desta prova, terminou em primeiro (com a volta mais rápida), seguido de Caldwell e Sargeant a completar o top3. Martins manteve o quarto lugar e Crawford fechou o top5.

Em atualização