GP Áustria F3: Ferderik Vesti vence corrida 3 | AutoSport

Ferderik Vesti, jovem da Mercedes, venceu a corrida 3 de F3, ficando à frente do homem da pole, Dennis Hauger, piloto da Red Bull.

Kaylen Frederick, da Carlin Buzz Racing, não participou na corrida de hoje após sofrer uma fratura do polegar esquerdo, na sequência de um incidente na Corrida 2 ontem à tarde.

Dennis Hauger largou bem, mas ficou sob pressão de Frederik Vesti com Alexander Smolyar por perto enquanto Caio Collet teve problemas no seu arranque e caiu para o fim da grelha. Clement Novalak e Jak Crawford completavam o top 5 nesta fase.

Na volta cinco, a pressão de Vesti resultou e Hauger foi despromovido ao segundo lugar, com Smolyar sempre por perto para aproveitar qualquer oportunidade. Um pouco atrás tínhamos uma boa luta com Victor Martins, Arthur Leclerc e Jack Doohan, depois de Ollie Caldwell ter passado pelo francês.

Duas voltas depois, Smolyar passou Hauger e assumiu o segundo posto, com o líder do campeonato a ter de se contentar, por enquanto, com o terceiro posto. Caldwell manteve a toada ofensiva e passou Novalak, com Leclerc a imitar o seu colega de equipa, mas neste caso Novalak respondeu e regressou ao quinto posto.

Na volta dez, Vesti estava agora sob pressão do seu coelga de equipa Smolyar, com Hauger a ver pacientemente a luta que se desenrolava à sua frente. Na volta seguinte, Hauger tratou de passar Smolyar numa espetacular manobra regressando assim ao segundo lugar, enquanto Caldwell pressionava o russo que seguia em terceiro.

Na volta 14 Leclerc cometeu um erro na curva 1, e ficou sob a pressão de Victor Martins que na entrada da curva 4 empurrou o monegasco para a relva. Leclerc perdeu o controlo do carro e chocou com Novalak, com os dois pilotos fora de combate e a entrada do Safety Car para recuperar os carros danificados.

No recomeço não vimos muitas mudanças nas primerias curvas, mas a luta pelo quinto posto aqueceu com Doohan e Crawford a trocarem argumentos. Na frente Vesti mantinha-se na liderança com Hauger a preparar o ataque final.

Caldwell passou Smolyar e assumiu o terceiro lugar à frente com a luta pelo quinto lugar ao rubro com várias ultrapassagens. Para Crawford e Doohan a corrida acabou da pior forma com um toque que os atirou para o fim do pelotão. Crawford perdeu a asa da frente que motivou um Virtual Safety Car.

No recomeço Hauger ficou sob pressão de Caldwell com Vesti a afastar-se na frente. Hauger manteve o segundo posto, mas a quase dois segundos de Vesti que cruzou a linha de meta em primeiro lugar. Seguiram-se Hauger e Caldwell no pódio.

