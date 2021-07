GP Áustria F3: David Schumacher vence corrida 2 | AutoSport

Mais uma corrida de F3, mais uma prova louca com muitas lutas e ultrapassagens. Quem não teve uma corrida animada foi David Schumacher que liderou de fio a pavio.

Onze pilotos foram penalizados após a Corrida 1 desta manhã, promovendo David Schumacher para a pole position da grelha para a corrida 2. Os limites de pista promoveram uma revolução na classificação final da corrida 1, com Olli Caldwell a ser penalizado (5 seg.) o que não afetou o seu segundo lugar, ao contrário de Logan Sargeant (10 seg.) que perdeu o pódio, caindo para 15º.

As penas mais severas foram de 30 segundos em vez de um Stop & Go de 10 segundos foram aplicadas a Matteo Nannini da HWA Racelab e a Ugran Filip Ugran da Jenzer – a primeira das quais foi absolvida depois da colisão entre ele próprio e Clement Novalak nas últimas fases da corrida.

Além disso, Alexander Smolyar, caiu dos pontos por forçar outro piloto a sair da pista, enquanto que Jak Crawford, caiu para o oitavo lugar.

A Corrida

Schumacher largou bem e ganhou uma vantagem interessante para Roman Stanek, com Juan Manuel Correa em terceiro, que perdeu o lugar para Jak Crawford pouco depois. Na volta dois, o Safety Car foi obrigado a entrar em pista depois de um toque entre Logan Sargeant e Tijmen Van der Helm, o que atirou ambos contra as proteções da pista.

Neste momento tínhamos Schumacher, Stanek, Crawford, Correa, Kaylen Frederick, Jonny Edgar, Frederik Vesti. Enzo Fittipaldi, Victor Martins e Jack Doohan.

No recomeço, Schumacher manteve a liderança com Stanek a tentar alcançar o líder. Martins passou Fittipaldi e subiu para oitavo e Vesti tentava pressionar Edgar.

Stanek começou a ser pressionado por Crawford, com Correa também interessado no desfecho do duelo, com Schumacher a afastar-se na frente.

Na volta nove, Crawford passou para segundo, com Stanek a ser agora o alvo de Correa. Frederick e Vesti a aproximavam-se desta luta.

Na volta 10, a corrida de Crawford acabou prematuramente com um problema no monolugar do americano. Stanek era agora segundo, seguido de Correa. Mas na curva 3, Frederick, que estava a tentar defender-se de Vesti, perdeu a referência na travagem, tocando em Correa o que os prejudicou severamente, caindo na classificação.

Tínhamos agora Schumacher, Stanek e Martins no top 3, com Edgar e Vesti a completar o top 5.

Dennis Hauger, à imagem da primeira corrida estava a fazer uma boa prova e se na primeira volta era o 14º, na volta 13 era nono na classificação.

Martins, que estava também a fazer uma boa corrida, começava o seu ataque a Stanek enquanto atrás de si, Vesti passava por Edgar. Martins passou de forma espetacular Stanek e subiu ao segundo lugar. Vesti começou por sua vez a atacar Stanek, com Edgar muito perto. Na volta 18 a defesa de Stanek claudicou e Vesti subiu ao terceiro lugar.

Arthur Leclerc era também um dos destaques com uma recuperação de 19 posições, sendo oitavo nesta fase. Hauger continuava também a sua excelente prova e era agora quarto depois de despachar Stanek e Edgar.

Martins ficvou sob pressão de Vesti e defendia o segundo lugar, mas na penúltima volta a sua corrida acabou mais cedo, com um problema no seu monolugar, promovendo Vesti a segundo e Hauger a terceiro, o que motivou um Virtual Safety Car.

Tivemos mais uma volta de lutas em pista e Leclerc conseguiu subir ao sexto lugar, mas na frente Schumacher permaneceu longe dos problemas e das lutas, e venceu a corrida de forma dominante, seguido de Vesti e Hauger.