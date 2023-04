Fórmula E Berlim, Félix da Costa: “Ansioso por amanhã” | AutoSport

Estava a ser uma corrida tremenda por parte de António Félix da Costa. O piloto da Porsche estava a fazer uma recuperação fabulosa, tendo largado de 19º até ser abalroado por Jake Dennis perto do fim, quando era quarto.

O piloto português lamentou o incidente, mas preferiu focar-se na próxima corrida de amanhã:

“A corrida estava a ser realmente boa porque mudámos o carro um pouco depois de uma má qualificação, tentando ajustar-nos ao que nos estava a dificultar e a seguir a evolução da pista. Acho que acertamos e carro estava muito forte, muito rápido. Muitos aspetos positivos a avançar para o amanhã”, disse o português, citado pela The Race.

Quanto ao incidente, AFC limitou-se a afirmar: “do meu lado, vou apenas para uma curva, como sempre fiz e há um carro a vir e a bater no eixo dianteiro. Mau timing”.

Já Jake Dennis lamentou o incidente e a penalização que foi aplicada. Segundo a The Race, o sistema de emergência terá atuado quando Dennis iniciou a travagem (Dennis terá acionado o travão várias vezes), o que levou o piloto a perder o controlo do carro. O sistema teve de ser reiniciado nas boxes:

“Os travões traseiros acionaram-se quando entrei em pião e ainda temos de ver o que causou o problema de não poder parar e depois, obviamente, ter o problema dos travões (secundários) para as próximas voltas”, disse Dennis.

A frustrating end to @afelixdacosta's race today. Here is what he said after round 07 of the #BerlinEPrix.#MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/jcG8I2wHIt