Formula E: António Félix da Costa promovido ao primeiro posto

O piloto da Mercedes Stoffel Vandoorne perdeu a sua pole position para a corrida de Valência devido a uma infração às regras dos pneus.

Os comissários decidiram que a Mercedes violou o artigo 3.2 do regulamento técnico pela “utilização de um pneu sem identificação apropriada”, dizendo que “o pneu montado no carro não corresponde a nenhum dos declarados no passaporte técnico”.

O diretor da equipa Mercedes, Ian James, atribuiu o problema a um erro administrativo.

“Efetivamente, a forma como as coisas funcionam é que os números de série de várias partes têm de ser colocados no passaporte técnico”, disse James à The Race. “Eles são anotados, foi anotado corretamente e depois, quando foi realmente colocado no passaporte técnico, parece que houve um erro e há um dígito entre centenas que está incorreto. Isso foi obviamente identificado e causou o problema”.

António Félix da Costa fica em posição privilegiada para conseguir a vitória enquanto Vandoorne cai para o último lugar na grelha.