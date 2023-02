Fórmula 3 volta à ação com testes de pré-época no Bahrein | AutoSport

O campeonato FIA de Fórmula 3 regressa às pistas no Circuito Internacional do Bahrein esta semana para os testes de pré-temporada, depois de Victor Martins ter sido coroado campeão. Todos os três primeiros classificados de 2022 participam este ano na Fórmula 2.

Com início na terça-feira, os três dias de testes darão às equipas e aos pilotos uma oportunidade de se preparar antes da ronda inaugural da época em Sakhir, no Bahrein, a primeira ronda de 9, divididas em 18 corridas. Melbourne e Mónaco serão palco de corridas de Fórmula 3 pela primeira vez. De 14 a 16 de fevereiro, cada dia do teste oficial de pré-época será dividido numa sessão de manhã e outra à tarde, com um total de 15 horas de pista aberta. A primeira sessão do dia terá início às 06h00 e terminará às 08h30, enquanto a segunda sessão terá início às 11h30 e decorrerá até às 14h00 (hora de Portugal continental).

As equipas testarão com pneus Pirelli duros, o mesmo composto que será utilizado durante a ronda de abertura entre os dias 3 a 5 de março. Por cada monolugar serão atribuídos oito conjuntos de pneus para a duração do teste.

O pelotão da Fórmula 3 nos testes de 2023 apresenta muitos novos talentos com 18 pilotos estreantes que se juntam a 12 outros que já competiram em 2022. Enquanto cada equipa da grelha terá pelo menos um estreante nos testes de pré-temporada, Trident, Hitech Pulse-Eight e Jenzer Motorsport terão apenas pilotos estreantes no teste.

Lista de inscritos nos testes de pré-temporada de 2023 da F3:

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images