Fórmula 3: Victor Martins ultrapassa 4 adversários para vencer | AutoSport

Os jovens pilotos do FIA Fórmula 3 provaram que a pista de Zandvoort pode ser estreita e rápida, mas pode oferecer belas corridas. A segunda corrida da ronda neerlandesa da série, foi vencida por Victor Martins (MP Motorsport), que partiu do quinto lugar da grelha. Esta foi a primeira vitória do piloto da academia da Alpine.

Clement Novalak (Trident), que passou pela liderança da corrida, terminou no segundo posto e Frederik Vesti (ART Grand Prix) fechou as posições do pódio.

O líder do campeonato, Dennis Hauger (Prema) terminou fora dos pontos na última posição, depois de ter sofrido um furo na disputa de posição com Ido Cohen (Carlin) depois de um período de Safety Car nas voltas finais da corrida. Quase na mesma altura, Jack Doohan (Trident), segundo na classificação do campeonato, saiu mais largo numa das curvas do traçado neerlandês e perdeu várias posições, terminando a corrida no 19º lugar, também fora dos pontos.

A segunda corrida da F3 na Holanda começou mais tarde do que o previsto, devido ao atraso sofrido na qualificação da F1 que se realizou antes da prova. Com Ido Cohen (Carlin) a sair da pole position, o piloto não aguentou a posição muito tempo, sendo ultrapassado pouco depois do apagar das luzes para dar a ordem de partida. Novalak liderou a partir daí e até ganhou alguma vantagem para os demais, enquanto Victor Martins começava a ultrapassar adversários.

Na volta 3, deu-se o primeiro período de Safety Car, para se poder retirar o carro de Lorenzo Colombo (Campos Racing) da gravilha, depois deste ter sofrido um furo e perdido o controlo do carro. Duas voltas depois, o SC saiu de pista e Martins aproveitou e ultrapassou Vesti pelo 3º lugar na corrida, enquanto Novalak ainda seguia na frente.

No meio do pelotão, as lutas eram interessantes, com Dennis Hauger em luta com o seu companheiro de equipa Olli Caldwell, que durou várias voltas, e Jak Crawford (Hitech GP) contra Jack Doohan.

A meio da corrida, ainda era Novalak que liderava, Cohen no segundo posto e Martins a começar a pressionar o piloto da Carlin, mas na volta 14 Martins conseguiu ultrapassar e tinha apenas o piloto Trident à sua frente. Cohen ficou abalado e perdeu nova posição para Vesti, perdendo o acesso ao pódio. Nesta altura da corrida, Martins estava particularmente rápido e chegou com alguma facilidade à traseira do carro do líder e demorou pouco a ultrapassá-lo.

Hauger também conseguia ultrapassar o colega de equipa e em poucas voltas tinha subido duas posições, ocupando à 18ª volta o quarto posto. Nas volta 20, Amaury Cordeel (Campos Racing) ficou preso na gravilha e foi necessário entrar o Safety Car. Três voltas depois, o período de SC terminou, faltando apenas uma volta para o fim. Martins aguentou a liderança da corrida e venceu a sua primeira corrida na F3.

Caio Collet (MP Motorsport), que tinha desafiado Hauger no início da corrida, terminou em quarto, à frente de David Schumacher (Trident).