Fórmula 3: Tim Tramnitz brilha em Monza com 2ª vitória consecutiva na Sprint Race

Tim Tramnitz confirmou o seu domínio em Monza ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, a vitória na Sprint Race, a corrida de sábado de 18 voltas. O piloto da MP Motorsport, que partiu da terceira posição da grelha, protagonizou uma recuperação notável, garantindo o seu segundo triunfo da temporada numa corrida repleta de ação e reviravoltas. Roman Bilinski, da Rodin Motorsport, ascendeu do sétimo lugar para um impressionante segundo lugar, enquanto Martinius Stenshorne, da Hitech TGR, completou o pódio.

Corrida cheia de incidentes e recuperações heroicas

A partida foi marcada por um excelente arranque de Stenshorne, que superou o ‘pole-sitter’ Laurens van Hoepen (ART Grand Prix) na aproximação à Curva 1. No entanto, a corrida seria rapidamente neutralizada pela entrada do Safety Car na primeira volta, após um incidente que levou o português Ivan Domingues (Van Amersfoort Racing) a embater na barreira da Curva 1. Durante a neutralização, Brad Benavides (AIX Racing) foi penalizado com 10 segundos por ter provocado uma colisão com Tasanapol Inthraphuvasak na chicane Ascari.

A ação retomou-se na quinta volta, e Tramnitz não perdeu tempo. O piloto da MP Motorsport encostou-se a van Hoepen no primeiro setor, assumindo a segunda posição na entrada da Curva 4. Por trás, Matías Zagazeta (DAMS Lucas Oil) mostrava bom ritmo, ultrapassando Tuukka Taponen (ART Grand Prix) para o quarto lugar.

A corrida continuou a ser um carrossel de posições, com Bilinski a protagonizar uma impressionante recuperação, ultrapassando Giusti e Zagazeta para alcançar o quarto lugar na oitava volta.

Tramnitz assumiu a liderança da corrida ao ultrapassar Stenshorne na Curva 1, numa batalha roda a roda. Bilinski seguiu o exemplo, ultrapassando van Hoepen para se posicionar em terceiro. A pressão era constante, com Zagazeta a defender o quinto lugar dos ataques da dupla da PREMA Racing, Ugo Ugochukwu e Noel León. Ugochukwu, no entanto, acabaria por sair de pista na Curva 1, caindo de sétimo para 12.º lugar, ao tentar evitar colidir com o seu colega de equipa.

Final dramático e implicações no campeonato

A 15.ª volta viu Tramnitz construir uma confortável vantagem de 2,8 segundos, mas um novo Safety Car foi acionado após uma colisão entre León, Brando Badoer e Charlie Wurz, que deixou o piloto da TRIDENT imobilizado na pista.

A corrida foi relançada na penúltima volta, proporcionando uma única volta de ação intensa. Tramnitz teve um excelente recomeço, mantendo a liderança na Curva 1 e distanciando-se para cruzar a meta em primeiro lugar. Bilinski conseguiu segurar Stenshorne, garantindo a segunda posição.

Laurens van Hoepen terminou em quarto, à frente de Matías Zagazeta. Mari Boya foi o destaque da recuperação, subindo do 17.º para o sexto lugar. Alessandro Giusti terminou em sétimo, após um ligeiro contacto com Nikola Tsolov na última curva, que deixou o piloto búlgaro fora dos pontos. Noel León e Callum Voisin fecharam o top 9, com Noah Stromsted a conquistar o último ponto em disputa, na décima posição.

Tim Tramnitz expressou a sua satisfação: “estou super feliz. Feliz por fazê-lo aqui em Monza, a Itália parece gostar muito de mim, também depois da vitória na Sprint em Imola. Um bom começo para o fim de semana e feliz por terminar a temporada com uma vitória.”

Nas classificações do campeonato, Rafael Câmara mantém a liderança com 156 pontos, apesar de ter terminado em 12º lugar após partir do último. Mari Boya é segundo com 113 pontos, seguido por Nikola Tsolov com 106. Tim Tramnitz subiu para o quarto lugar, aproximando-se do top três com 104 pontos, enquanto Martinius Stenshorne é quinto com 88 pontos. Na classificação por equipas, a TRIDENT mantém a liderança com 283 pontos, mas a Campos Racing reduziu a desvantagem para 15 pontos. A MP Motorsport está em terceiro com 181 pontos. Como se sabe, Rafael Câmara já reservou para si o título de pilotos, só o de equipa ainda está em jogo…

A temporada de 2025 culminará com a Feature Race em Monza, que terá início às 07:15 (hora de Portugal continental e Madeira), prometendo mais emoção e a definição final dos campeões.

