Fórmula 3, Spa-Francorchamps: Primeiro triunfo de Taylor Barnard | AutoSport

Taylor Barnard venceu a emocionante corrida principal em Spa-Francorchamps, conquistando a sua primeira vitória na F3 e a primeira da Jenzer Motorsport desde 2019. O britânico e a sua equipa acertaram na estratégia, optando por começar com pneus de chuva, aguentou com um reinício depois do Safety Car e defendeu-se de Christian Mansell (Campos Racing) em condições difíceis. O piloto da Campos Racing garantiu o seu segundo pódio da temporada de 2023, enquanto Nikita Bedrin (Jenzer Motorsport) fechou o pódio, num grande dia para a Jenzer.

Gabriel Bortoleto (Trident) terá de esperar até Monza se quiser conquistar o título de pilotos de 2023, terminando esta corrida no 11º lugar e ficando aquém da diferença de pontos que precisava para ser coroado campeão.

Paul Aron, da Prema Racing, assumiu a liderança da corrida ainda na primeira volta, depois de ter ultrapassado nove carros a partir da sua posição na grelha. Entretanto, Josep María Martí (Campos Racing) que tinha partido da pole position, ficou fora do top 10.

Na quarta volta de 15, Oliver Goethe (Trident), com pneus slicks, perdeu o controlo do seu carro na subida para Raidillon e embateu na barreira do lado esquerdo, fazendo entrar o Safety Car em pista.

Aron parou na box para montar pneus slicks, regressando à pista na frente dos pilotos que tinham começado a corrida com o composto médio.

Quando a corrida foi retomada, Barnard liderou o pelotão à frente de Mansell e Bedrin. Poucas voltas depois, Mansell tentou passar Barnard para a liderança da corrida em Les Combes, mas perdeu o controlo do carro e teve uma saída de pista. Mansell não se deu por vencido dessa vez e voltou a atacar o líder da classificação mais uma vez, mas o piloto da Jenzer conseguiu defender a sua posição.

Barnard acabou por vencer a corrida com uma vantagem de um segundo e meio sobre Mansell. Os companheiros de equipa de Jenzer, Bedrin e Alex Garcia, seguiram-se em terceiro e quarto lugares.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif 1 Taylor Barnard Jenzer Motorsport 39:50.104s 2 Christian Mansell Campos Racing +1.529s 3 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +7.703s 4 Alex Garcia Jenzer Motorsport +8.915s 5 Caio Collet Van Amersfoort Racing +20.053s 6 Sebastian Montoya Hitech GP +20.172s 7 Sophia Floersch PHM by Charouz +20.533s 8 Paul Aron Prema +28.760s 9 Josep María Martí Campos Racing +30.172s 10 Franco Colapinto MP Motorsport +31.547s 11 Gabriel Bortoleto Trident +32.595s 12 Zak O’Sullivan Prema +33.068s 13 Mari Boya MP Motorsport +34.910s 14 Leonardo Fornaroli Trident +35.731s 15 Kaylen Frederick ART Grand Prix +35.959s 16 Dino Beganovic Prema +37.752s 17 Nikola Tsolov ART Grand Prix +40.127s 18 Tommy Smith Van Amersfoort Racing +43.351s 19 Jonny Edgar MP Motorsport +45.093s 20 Gregoire Saucy ART Grand Prix +45.875s 21 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +51.388s 22 Hugh Barter Campos Racing +1:09.043s 23 Luke Browning Hitech GP +1:38.817s 24 Francesco Simonazzi Carlin +2:17.17s 25 Michael Shin PHM by Charouz +1 volta

Dez horas depois, FIA decide atribuir pontuações na corrida Sprint

Foram precisas dez horas para que a decisão da FIA em atribuir pontos durante a corrida Sprint, que tinha sido encurtada e com um longo período de Safety Car, mas foi considerado que a corrida, de facto, teve lugar e concluída nas suas 12 voltas.

O pós corrida ficou ainda marcado por uma série de penalizações, que alterou profundamente a classificação.

O vencedor da corrida, Caio Collet, somou 11 pontos, depois de ter assegurado a volta mais rápida juntamente com a vitória.

Com os 10 primeiros a receberem todos os pontos atribuídos na Sprint, significa que Paul Aron é agora o segundo classificado no campeonato com 102 pontos, à frente do colega de equipa Zak O’Sullivan em terceiro com 101 e Josep María Martí em quarto com 100.

Na classificação por equipas, a Prema Racing consolidou a liderança com 298 pontos. A Trident continua em segundo lugar com 274, enquanto a Hitech Pulse-Eight permanece em terceiro, agora com 156 pontos.

Classificação revista após as penalizações impostas:

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Caio Collet Van Amersfoort Racing 36:16.106s 2 Taylor Barnard Jenzer Motorsport +0.559s 3 Paul Aron Prema +0.998s 4 Jonny Edgar MP Motorsport +1.536s 5 Franco Colapinto MP Motorsport +1.689s 6 Hugh Barter Campos Racing +2.206s 7 Nikola Tsolov ART Grand Prix +2.512s 8 Luke Browning Hitech GP +3.382s 9 Leonardo Fornaroli Trident +3.538s 10 Gregoire Saucy ART Grand Prix +4.446s 11 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +4.728s 12 Sophia Floersch PHM by Charouz +5.352s 13 Kaylen Frederick ART Grand Prix +5.642s 14 Francesco Simonazzi Carlin +6.206s 15 Zak O’Sullivan Prema +6.316s 16 Mari Boya MP Motorsport +6.528s 17 Roberto Faria PHM by Charouz +7.623s 18 Alex Garcia Jenzer Motorsport +10.371s 19 Christian Mansell Campos Racing +11.889s 20 Ollie Gray Carlin +12.672s 21 Michael Shin PHM by Charouz +13.135s 22 Dino Beganovic Prema +13.242s 23 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +18.848s 24 Tommy Smith Van Amersfoort Racing +20.833s

Foto: Formula Motorsport Limited