Fórmula 3, Spa-Francorchamps: Pole position de Josep María Martí | AutoSport

Josep María Martí conquistou a sua segunda pole position da temporada, um momento crucial na luta pelo título na categoria. O piloto da Campos Racing conquistou o primeiro lugar com apenas 0,016s de vantagem sobre Leonardo Fornaroli, da Trident, enquanto Gabriele Minì, da Hitech Pulse-Eight ficou no terceiro posto com um décimo de segundo do melhor tempo.Grégoire Saucy foi o primeiro piloto a passar pela liderança da tabela de tempos, após o início atrasado da sessão de qualificação que serviu para tentar secar um pouco da pista belga. Os tempos foram baixando conforme a pista foi secando e quando os pilotos regressaram à pista para a segunda metade da sessão com pneus novos, o trio dos pilotos da Prema Racing, Zak O’Sullivan, Dino Beganovic e Paul Aron passaram pela liderança, mas fez ainda melhor na sua última tentativa de volta rápida, com o tempo de 2:22.160s.

Hugh Barter, também da Campos Racing, garantiu a primeira posição da grelha de partida para a corrida de Sprint.

Foto: Formula Motorsport Limited