Fórmula 3, Sakhir: Josep María Martí vence corrida sprint | AutoSport

Josep María Martí (Campos Racing) venceu a primeira corrida da temporada de 2023 da Fórmula 3, realizada no Bahrein no traçado de Sakhir. O piloto espanhol perdeu o segundo posto logo no início da corrida, mas depois de dois períodos de Safety Car foi capaz de, primeiro, recuperar a vice-liderança, e poucas voltas depois, ultrapassar Franco Colapinto (MP Motorsport) pela liderança, conseguindo manter essa posição até ao final das 19 voltas.

Franco Colapinto pode ter o seu segundo posto ameaçado, porque os dois recomeços de corrida estão sob investigação pelo Colégio de Comissários por condução errática. No lugar mais baixo do pódio, ficou Caio Collet (Van Amersfoort Racing).

Foi uma corrida muito limitada pela entrada do Safety Car, mas os jovens pilotos mostraram-se aguerridos, como sempre acontece.

A corrida sprint da Fórmula 3 em Sakhir começou com um mau arranque do polesitter para a corrida principal de amanhã, Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight). O piloto da Hitech Pulse-Eight deixou quase o carro ir abaixo ainda na sua posição da grelha, sendo ultrapassado por todo o pelotão.

Na frente da corrida, Franco Colapinto (MP Motorsport) fechou bem e defendeu o seu primeiro posto do ataque de Josep María Martí (Campos Racing), tendo este perdido a vice-liderança para Caio Collet (Van Amersfoort Racing).

Na volta 3, Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) perdeu o controlo do seu monolugar e bateu no muro de proteção antes da curva 5, dando início a um período de Safety Car que durou até ao final da volta 6.

Quando a corrida regressou à condição de bandeira verde, Colapinto apanhou Collet de surpresa e manteve o primeiro posto, enquanto o piloto da Van Amersfoort Racing ficou bastante, mas os pilotos tiveram pouco tempo para lutar por posições. O toque entre Gabriel Bortoleto (Trident) e Kaylen Frederick (ART Grand Prix) na curva 10 deixou o piloto da ART Grand Prix com um furo e entretanto Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) ficou parado na curva 2 e fora da corrida, obrigando a novo período de SC.

Nikola Tsolov (ART Grand Prix) foi penalizado com 10 segundos por uma infração dos membros da sua equipa na grelha de partida, depois das repetições mostraram que os mecânicos ainda estavam junto ao carro após o sinal para todos saírem da grelha.

Na volta, completada ainda atrás do SC, Colapinto liderava o pelotão à frente de Marti, Collet, Paul Aron (PREMA Racing), Leonardo Fornaroli (Trident), Dino Beganovic (PREMA Racing), Oliver Goethe (Trident), Jonny Edgar (MP Motorsport), Grégoire Saucy (ART Grand Prix) e Hugh Barter (Campos Racing).

No final da volta 11 o SC saiu de pista e Colapinto utilizou a mesma tática do período anterior, mantendo o posto. Marti voltou a atacar o segundo lugar de Collet e conseguiu ultrapassar o piloto da Van Amersfoort Racing e passando a pressionar o líder da corrida. Mais atrás, as trocas de posições eram constantes, com alguns toques à mistura, como é normal nesta competição júnior.

Entrando nas últimas 5 voltas da corrida, Colapinto e Marti estavam em luta privada pelo primeiro lugar, com o piloto espanhol da Campos Racing a conseguir com sucesso ultrapassar o adversário na volta 14, afastando-se ligeiramente de Colapinto.

A direção de corrida anunciou que os dois momentos de recomeço depois dos períodos de Safety Car seriam investigados depois da corrida pelo Colégio de Comissários por condução errática, possivelmente de Colapinto.

Até ao final da 19 voltas Colapinto não teve argumentos para poder atacar o líder, enquanto Collet estava confortável no terceiro posto enquanto os dois pilotos da PREMA Racing, Beganovic e Aron, discutiam entre si pelo quarto lugar. Foi um bom início de temporada para Josep María Martí e para a Campos Racing.

