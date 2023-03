Fórmula 3, Sakhir: Gabriele Minì estreia-se com a pole position | AutoSport

Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) estreou-se na Fórmula 3 da melhor forma, alcançando a sua primeira pole position no traçado de Sakhir.

O piloto da Hitech Pulse-Eight registou o tempo de 1:47.055s na fase final da sessão de qualificação, batendo Gabriel Bortoleto (Trident). Menos de meio segundo separou os 15 pilotos mais rápidos.

Com mais borracha em pista e as temperaturas a baixarem, os pilotos tiveram de se adaptarem rapidamente durante a curta sessão de qualificação. Minì colocou o primeiro tempo de referência com o seu companheiro de equipa Sebastian Montoya em segundo lugar, mas o pelotão estava muito rápido e Bortoleto passou a ocupar momentaneamente o primeiro lugar. No entanto, o piloto brasileiro tornou-se o primeiro de muitos pilotos a ultrapassar os limites da pista e verem os seus tempos apagados.

Dino Beganovic e Zak O’Sullivan, ambos da PREMA Racing, revezaram-se no primeiro posto da tabela de tempos, antes de Caio Collet ter colocado o carro da Van Amersfoort Racing na pole position provisória com o tempo de 1:47.670s. Os tempos continuaram a cair e Minì melhorou meio segundo em relação a Collet e quando faltavam três minutos para o final da qualificação, melhorou o seu anterior registo e o tempo de 1:47.055s deu-lhe a pole position definitiva.

O piloto júnior da Williams, Franco Colapinto (MP Motorsport) vai alinhar na primeira posição da grelha de partida para a Corrida de Sprint de sábado.

A primeira corrida do ano começa às 9h15h de sábado.

Foto: Formula Motorsport Limited