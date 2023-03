Fórmula 3, Sakhir: Gabriel Bortoleto herda triunfo por penalização a Gabriele Minì | AutoSport

Gabriel Bortoleto (Trident) venceu a corrida principal da primeira ronda da Fórmula 2 em Sakhir, no Bahrein. O piloto da Trident terminou a corrida no segundo posto, com todo o pelotão atrás do Safety Car, mas uma penalização de 5 segundos a Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight), que passou na linha de meta em primeiro, fez com que Bortoletto fosse considerado o vencedor da corrida, enquanto o piloto da Hitech baixou para o oitavo posto.

Oliver Goethe (Trident) e Dino Beganovic (PREMA Racing) fecharam as posições de pódio.

Depois do arranque, Bortoleto saiu do segundo posto da grelha de partida para superar Minì na curva 1, ficando na liderança do pelotão. O piloto da Hitech Pulse-Eight ficou ainda em apuros quando Grégoire Saucy (ART Grand Prix) ascendeu ao segundo lugar, relegando-o para terceiro e passando a ter Oliver Goethe como companhia. Bortoleto conseguiu escapar a Saucy, enquanto este ficou sob pressão de Minì, conseguindo-o ultrapassar antes de um período de Safety Car.

Depois da saída do SC de pista, Bortoleto foi ultrapassado por Minì, que ficou a saber nessa altura que teria 5 segundos de penalização por infração no procedimento de partida. Com os dois pilotos da frente afastados dos restantes, Saucy começou a sentir pressão de Goethe, enquanto mais atrás, Beganovic ascendia ao quinto posto. Na volta 21, Beganovic deixou para trás Saucy, pouco antes de novo período de SC por causa do incidente entre Tommy Smith (Van Amersfoort Racing) e Roberto Faria (PHM Racing by Charouz), que ficou em pista até ao final da corrida.

A Fórmula 2 regressa no final deste mês, com a estreia de Melbourne no calendário da competição.