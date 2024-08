Fórmula 3 revelou monolugar de 2025

A Fórmula 3 revelou o novo carro 2025 que estará em ação na próxima época. O novo monolugar foi submetido a uma forte remodelação, surge com sistemas de segurança melhorados, atualizações de desempenho, foco na sustentabilidade, e tudo isto a custos mais acessíveis, pois o carro da F3 2025 foi concebido para permitir mais ultrapassagens e consequentemente permitir ainda mais lutas roda-a-roda.

Equipado com um motor Mecachrome de seis cilindros e 3,4 litros de aspiração natural, o novo F3 também funcionará com o combustível avançado da Aramco, desenvolvido de acordo com o padrão de combustível 100% sustentável da FIA para 2025. O novo F3 também terá novos pneus Pirelli de 16 polegadas com um componente de borracha natural certificado pelo Forest Stewardship Council (FSC).

O carro foi também concebido para acomodar o maior número possível de pilotos, com uma melhor instalação do piloto e ergonomia do cockpit. Depois de um shakedown em Varano, em junho, com a ex-piloto de F2 Tatiana Calderon ao volante, o carro já percorreu 2.000 quilómetros em testes e está previsto continuar esse programa de testes no final deste ano.

As equipas terão o novo carro nas mãos no final de dezembro de 2024, com mais dois carros entregues em janeiro de 2025. Os testes de pré-época do próximo ano serão a primeira vez que os pilotos poderão sentar-se ao volante do carro da F3 2025.

Para Stefano Domenicali, Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1: “É importante que a próxima geração de estrelas possa continuar a aperfeiçoar as suas capacidades num carro de F3 concebido para ajudar todos os pilotos a progredirem na pirâmide do desporto automóvel. Este novo carro também dá um passo significativo na nossa jornada de sustentabilidade ao funcionar com combustível que cumpre a norma de combustível 100% sustentável da FIA, uma inovação que chegará à Fórmula 1 em 2026. Estou entusiasmado por vê-lo na pista em 2025 e quero prestar homenagem à grande colaboração entre a FIA e a nossa equipa, liderada por Bruno Michel.”