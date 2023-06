Fórmula 3: Red Bull de olho em ‘Pepe’ Martí | AutoSport

Helmut Marko admitiu o interesse da Red Bull em ficar atenta ao desenvolvimento do jovem piloto espanhol Josep María ‘Pepe’ Martí, que compete no Campeonato FIA de Fórmula 3 pela Campos Racing.

A carreira do piloto que já conta com três vitórias esta temporada, a última obtida em ‘casa’ na ronda de Barcelona do campeonato, é gerida pela agência de Fernando Alonso – a A14 – e é visto como um bom valor. Na Catalunha, Helmut Marko foi visto a conversar com o jovem piloto durante algum tempo, levantando imediatamente alguns rumores nas redes sociais. Quando questionado sobre este facto, o consultor da Red Bull garantiu que já seguia a carreira do espanhol com atenção.

“É muito bom. Tem estado muito bem”, disse Marko ao Mundo Deportivo. “Há muito tempo que o acompanho. Não foi só desde hoje. Tenho observado desde que ele entrou na F3. A melhoria dele é significativa”, concluiu.

Foto: Formula Motorsport Limited