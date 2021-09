Fórmula 3 pode substituir corrida nos EUA pela Rússia devido às restrições nas viagens | AutoSport

A publicação Formula Scout avança hoje que a ronda final do campeonato FIA de Fórmula 3 pode ser alterado, passando a corrida do Circuito das Américas para o Autódromo de Sochi, na Rússia. Em causa estão as restrições mais apertadas nas viagens dos EUA para países da União Europeia.

O Grande Prémio da Rússia de F1 realiza-se a 26 de setembro, com a F2 a servir de corrida de apoio, devendo a F3 ser acrescentada ao cartaz. Assim, em vez da ronda final da F3 ser realizada apenas a 24 de outubro, pode ser antecipada cerca de um mês antes.