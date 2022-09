Fórmula 3, Países Baixos: Zane Maloney conquista a pole position | AutoSport

Zane Maloney (Trident) foi o mais rápido na sessão de qualificação da ronda de Zandvoort e conquistou a sua segunda pole position na Fórmula 3 este ano. A sessão ficou marcada pelo período de bandeira vermelha na fase final, que afetou as voltas finais de vários pilotos. Maloney é o primeiro piloto a conseguir repetir a pole position nesta temporada, pondo fim a uma série de sete rondas com diferentes polesitters.

Victor Martins (ART Grand Prix) reacendeu as suas esperanças do título ao garantir um lugar na primeira linha da grelha de partida para a corrida principal ao lado do piloto da Trident.

Martins foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos, com o crono em 1:25.152s. Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing), foi provisoriamente segundo na fase inicial da sessão, a apenas um décimo do tempo de referência de Martins.

Martins ainda melhorou o seu tempo anterior, mas Maloney bateu esse registo em quase três décimos. O colega de equipa de Maloney, Roman Stanek, também melhorou e subiu a terceiro. Jak Crawford (PREMA Racing) subiu ao terceiro lugar e o líder do campeonato, Isack Hadjar (Hitech Grand Prix) também conseguiu melhorar depois de ter estado fora dos 12 primeiros durante a maior parte da sessão.

A bandeira vermelha foi mostrada com menos de um minuto para o final da sessão, depois de William Alatalo (Jenzer Motorsport) ter batido contra as proteções do circuito neerlandês. Ollie Bearman (PREMA Racing), que se aproximava da linha de meta naquele momento, não conseguiu fazer a sua última volta rápida e vai começar ambas as corridas a partir do 14º lugar na grelha. O companheiro de equipa Arthur Leclerc ficou ainda pior, qualificando-se em 20º.

Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) vai assumir a pole position na corrida sprint.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. Voltas 1 Zane Maloney Trident 1:24.386s 12 2 Victor Martins ART Grand Prix 1:24.675s +0.289 12 3 Jak Crawford Prema Racing 1:24.822s +0.436 11 4 Roman Stanek Trident 1:24.831s +0.445 11 5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:24.855s +0.469 10 6 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:25.029s +0.643 11 7 Sebastian Montoya Campos Racing 1:25.038s +0.652 12 8 Jonny Edgar Trident 1:25.047s +0.661 13 9 Caio Collet MP Motorsport 1:25.172s +0.786 13 10 Zak O’Sullivan Carlin 1:25.211s +0.825 12 11 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:25.365s +0.979 10 12 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:25.376s +0.990 11 13 Kush Maini MP Motorsport 1:25.510s +1.124 13 14 Ollie Bearman Prema Racing 1:25.555s +1.169 10 15 Brad Benavides Carlin 1:25.595s +1.209 12 16 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:25.618s +1.232 13 17 Pepe Marti Campos Racing 1:25.628s +1.242 11 18 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:25.637s +1.251 11 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:25.668s +1.282 10 20 Arthur Leclerc Prema Racing 1:25.684s +1.298 10 21 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:25.762s +1.376 12 22 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:25.800s +1.414 12 23 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:25.826s +1.440 10 24 Enzo Trulli Carlin 1:26.248s +1.862 11 25 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:26.251s +1.865 12 26 David Vidales Campos Racing 1:26.493s +2.107 13 27 David Schumacher Charouz Racing System 1:26.631s +2.245 10 28 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:26.635s +2.249 12 29 Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:27.166s +2.780 11 30 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:28.653s +4.267 11

Foto: Fórmula 3